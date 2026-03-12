Fotky a videa se špinavými nohami známého producenta se začaly šířit na internetu poté, co Benny Blanco vydal první epizodu svého podcastu Friends Keep Secrets. Diváci si rychle všimli, že sedí doma na gauči s bosýma nohama, které byly špinavé, jako by právě přišel zvenku.
V nejnovějším díle se nyní proto manžel zpěvačky Seleny Gomezové rozhodl promluvit o svých hygienických návycích. Na toto téma hovořil se svými hosty – zpěvákem Edem Sheeranem, raperem Lil Dickym (vlastním jménem Dave Burd) a raperovou manželkou Kristin Bataluccovou.
„Sprchuješ se každý den?“ zeptal se Blanco na úvod muzikanta Eda Sheerana. „Jo, někdy i dvakrát denně, většinou vlastně dvakrát denně, ráno i večer. Mám ale pocit, že jsem tak trochu jako ty. Myslím, že podle ostatních možná vypadám, že zrovna nevoním. Ale ty, Benny, jsi ve skutečnosti člověk, který voní nejlépe ze všech lidí, které znám,“ odpověděl autor hitu Shape of You a zalichotil tak svému kolegovi.
„Já vím, voním dobře,“ prohlásil s úsměvem Blanco. Během rozhovoru si pak Bataluccová přivoněla k jeho ruce a Burd dodal, že producent „vždycky voní velmi dobře“. Raper se poté svěřil s tím, že lidé v minulosti komentovali jeho vlastní vůni. „Říkali mi, že mám zvláštní vůni. Ne dobrou – ani špatnou. Prostě zvláštní osobitou vůni. A to mě docela znepokojovalo, nevěděl jsem, co si o tom mám myslet, jestli je to dobře, nebo je to špatně,“ uvedl.
„Ne, pravda je, že někdy prostě dost smrdíš,“ reagoval se smíchem Blanco. Bataluccová nakonec vyzvala Sheerana, aby si přivoněl k pupkům obou mužů a porovnal jejich vůni. „To je tedy chlapi peklo,“ zareagoval pobaveně Sheeran.
Celá debata navazovala na únorovou epizodu podcastu, ve které seděl Blanco na gauči se špinavýma nohama. Fanoušci se k situaci hlasitě vyjadřovali. „Dobrý podcast, ale umyj si nohy, Benny, a umyj i podlahu,“ napsal jeden uživatel. „Tyhle nohy by potřebovaly pořádně vzít hadicí a taky dezinfekcí,“ dodal další.
Selena Gomezová sdílela po kritice svého manžela na sociálních sítích fotku, na které mu nohy líbá a vyjádřila mu tak podporu. Co si o nich myslí ostatní lidé, je jí prý upřímně úplně jedno.