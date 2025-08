Hollywood hrozně plýtvá. Na natáčení jsem se musel přejídat, říká Cumberbatch

„Měli jsme skvělého šéfkuchaře, ale musel jsem neustále jíst – vejce, mandlové máslo, krekry. Hrozně moc krekrů. Bylo to příšerné,“ vzpomínal Cumberbatch. Jídlo, které mu mělo dodat sílu a vytrvalost pro akční roli, pro něj nakonec představovalo psychickou zátěž. Nesnášel, že musí jíst víc, než by chtěl. „To množství by uživilo celou rodinu. Je to groteskně plýtvající průmysl,“ prohlásil herec, který rád cvičí a je známý mimo jiné rolí Sherlocka Holmese.

Sophie Hunterová a Benedict Cumberbatch (Los Angeles, 20. října 2016)

Popsal přitom také ostatní formy plýtvání během natáčení. Kromě přeplněných cateringových stolů vyjmenoval například neefektivní stavby kulis, nadměrné a neekologické cestování a vysokou spotřebu energie. Herec tak přispěl do širší debaty o tom, zda by se neměl zábavní průmysl chovat ekologičtěji a zodpovědněji.

Cumberbatch natáčel Doctora Strange již v roce 2016. V době, kdy se tajně oženil se svou přítelkyní Sophie Hunterovou. Proslavil se například také v seriálu Sherlock, který běžel od roku 2010 do 2017.