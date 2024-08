Cristovao ukázal fotky zranění po nehodě na motorce. Byla to moje vina, říká

„Vyboural jsem se na motorce, byla to moje vina, nikomu jinému jsem neublížil. Nechtěl jsem to dávat ven, protože už tak nemají motorky nejlepší PR, co do bezpečnosti. Ale cestu si to našlo stejně, tak budiž. Chtěl bych poděkovat lidem, co v tunelu zastavili provoz před mou nehodou, pohotové a profesionální záchranné službě i všem na urgentním přijmu v nemocnici v Motole, že mě perfektně prohlédli, vyčistili rány a sešili do krásy,“ napsal Ben Cristovao na Instagram a sdílel několik fotek svých zranění.

Omluvil se také fanouškům, kteří ho kvůli nehodě nemohli vidět na festivalu Pojez fest, kam nezvládl dorazit a poděkoval kolegovi Adamovi Mišíkovi, jenž za něj na poslední chvíli zaskočil.

„Momentálně ještě stále nemůžu bezbolestně sedět, ani ležet na zádech. Ale dáme matraci do většího auta a do vyprodaných Karlových Varu v sobotu přijedu na břiše, i kdyby se dělo cokoli,“ dušuje se zpěvák.

„S motorkou samozřejmě nepřestanu, naopak jsem o tuto zkušenost moudřejší jezdec,“ dodal s tím, že jakmile se mu zahojí rány, začne chodit do cvičné arény, kde v zimě trénují motorkáři, aby mohl pracovat na chybě, kterou udělal.

Na motorce jel Cristovao podle jeho manažera Lukáše Rychtaříka sám. „S nikým se nesrazil. Nevím přesně, co se stalo, zřejmě vinou nepozornosti najel na obrubník a přeletěl přes řídítka. Čekali jsme v nemocnici celou noc, po sérii vyšetření jsme byli ubezpečeni, že hospitalizace nebude nutná, takže je v domácím léčení a pod dozorem,“ popsal o víkendu Rychtařík pro iDNES.cz.

Ben Cristovao je velkým fanouškem motorek. Má jich hned několik. Jeho oblíbenou značkou je Harley-Davidson, od které vlastní model Sportster. Aby šetřil životní prostředí, jezdí i na elektrické jednokolce OneWheel XR. Před deseti lety utrpěl nehodu na motorce v Thajsku. Tehdy si zranil ruku a záběry z ní použil i ve videoklipu Sweet Chilli.