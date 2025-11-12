Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao

Renato Salerno
Zpěvák Ben Cristovao (38) vyprodává stadiony i arény a v jeho kariéře se mu daří. Společně se Sofianem Medjmedjem vydal již druhé album. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se snaží balancovat mezi prací a milostným životem a promluvil o výzvách, které musí překonávat.

Co je u vás nového?
Spojili jsme se s Ray-Banem v rámci představení nové kolekce brýlí rappera ASAP Rockyho a je to neuvěřitelné.

Jste trochu zklamaný, že je to uvedené v Praze. Zrovna chvilinku po tom, co jste investoval do brýlí v Los Angeles a myslel si, že je tady nikdo mít nebude.
(smích) Je to tak. Koupil jsem si červené a bílé, protože jsem se nedávno byl v LA podívat za ségrou a zjistil jsem, že kolekce už je tady. Ale v pohodě, netrápí mě to. I tak z toho mám radost – naopak to znamená, že máme evidentně stejný vkus. Já mám hodně rád barvy a většinou vždycky měli jen takové klasiky: černá, stříbrná, občas zlatá. Nebylo tam tolik barevných možností, alespoň co si pamatuju. Za toto jsem extrémně rád a určitě se pokusím během roku vynést všechny barvy. Dám si to jako challenge.

Ben Cristovao na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)
Ben Cristovao
Ben Cristovao na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)
Ben Cristovao
42 fotografií

Když jedete za ségrou do Ameriky, děláte import věcí, které si nadiktuje? Například různé české speciality?
Samozřejmě tomu nemůžu říkat import, protože už by mě tam asi nepozvali znovu. Ale ano, vždycky je pár věcí, které chce ségra dovézt z Čech, které ve Státech nejsou k dostání. Většinou ale jen dárky od rodiny a tak, nic velkého.

Zpěvák Ben Cristovao po letech potěší fanoušky festivalu Hrady CZ.

Nemohli jsme si nevšimnout, že jste se teď ve velkém spojil se Sofianem Medjmedjem. Co od vaší spolupráce můžeme očekávat?
Myslím si, že všechno, co se dalo očekávat a možná i víc, než se dalo očekávat, už se stalo. Vydali jsme společně druhé album. První bylo Khaosan, druhé je Denpasar a já mám z toho obrovskou radost. Je to můj mladší bráška. Tím, že je moje ségra už pěkných pár let pryč, mít někoho, s kým si rozumíte, můžete si minimálně pomoct navzájem, naučit se věci a tak, je to hezké, fajn. Jsem za to rád a máme spolu výbornou kreativní slinu. Strašně to funguje a jsme schopní tvořit víc než normálně. Udělali jsme relativně krátce po sobě dvě celá alba, skoro 28 songů a mám z toho mega radost.

Cristovao ukázal fotky zranění po nehodě na motorce. Byla to moje vina, říká

Když je řeč o ikonách, jste člověk, který dovede vyprodat i Eden. Dovede vyprodat všechno, co by chtěl. Přijdete si jako česká popkulturní ikona?
To asi ne, já nevím. Já si nepřipadám jako nic speciálního. Samozřejmě je krásné, že se okolo mě dějí velké věci a že můžu být součástí z první ruky. Ať už je to Eden nebo O2 arény. Ale snažím se nebrat to tak, že bych byl popkulturní ikona nebo něco takového. Mám radost, že to můžu prožívat a že život je takhle pestrý a zajímavý. Že skrze mě může proudit tolik radosti a tolik energie? To je krásné.

Co jsou pro vás v životě a v kariéře výzvy, které musíte překonávat?Challenge je pokaždé, když si vytyčím cíl, který pro mě je mimo to, co jsem věděl, že jsem do té doby schopný. Když to dokážu zase zvednout někam výš, to je pro mě hezké. Potom je ale i krásný moment, když si na sobě uvědomuji, kde jsem vyrostl ve vnímání. Ať už vnímání jiných lidí nebo vztahových věcí, co mám s lidmi. Snažím se sledovat i svůj vlastní osobní růst a mám radost, když se povedou věci zlepšit.

Ben Cristovao a Sofian Medjmedj

Jste hodně vytížený člověk. Jste určitým způsobem spirituálně umělecky naladěný. Máte vůbec čas na normální věci? Romantické večeře a chvíle ve dvou?
Asi bych na to měl čas. Musím ale říct, že jsem se tomu teď spíš uzavřel. I přes to, že bych si na to mohl najít čas, teď jsem ho investoval více do tvorby, hudby. Je to z toho znát. Já jsem nikdy asi nepracoval na hudbě tak moc, jako za poslední dobu. Myslím si, že to je na úkor toho vztahového. Nebyl jsem na moc rande, nebo romantických počinech, ale udělal jsem spoustu hudby, za kterou jsem rád, na kterou jsem hrdý.

Přijde vám na toto konto, že skutečně v životě nemůžete mít úplně všechno stoprocentní?
Já myslím, že to rozhodně nejde. Myslím, že člověk může milovat jenom jednu věc, nebo člověka. Může milovat jenom jeden subjekt. Buď člověk miluje práci, nebo miluje někoho a tomu dává všechno. Lidé si mohou myslet, že to může být v absolutní harmonii. Možná to někdo dokáže, ale já ne. (smích) Alespoň mě to tedy nejde. Někdo řekne: „Jo, já dokážu i stoprocentně milovat, i být nejlepší byznysmen na světě.“ Tím myslím, že potom je potřeba zeptat se spíš partnera toho člověka.

Jaké to je, když jste zamilovaný?
Když jsem zamilovaný, na hudbu kašlu a přemýšlím jen nad tím, kam pojedeme, kde budeme bydlet a jak se budou jmenovat naše děti. Přemýšlím jako blázen dopředu. Já můžu milovat jenom jednu věc, nebo jednoho člověka.

Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao

Ben Cristovao na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)

Zpěvák Ben Cristovao (38) vyprodává stadiony i arény a v jeho kariéře se mu daří. Společně se Sofianem Medjmedjem vydal již druhé album. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se snaží balancovat mezi prací a milostným životem a promluvil o výzvách, které musí překonávat.

