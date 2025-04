„Nehrnu se teď do žádného vztahu. Dávám si pauzu,“ řekl Cristovao. Důvodem je především jeho velký červnový koncert v Edenu. „Jestli něco nechceš před velkým koncertem, tak je se zamilovat. Tečka. Do Edenu nic,“ zařekl se.

„Protože když se zamiluješ, veškerá energie jde tam. Já, když se zamiluju, okamžitě vidím, jak funguje její jméno s mým příjmením. Nic jiného nemá smysl, na ničem jiném nezáleží. Já jsem schopný sbalit saky paky a odletět na líbánky. To je strašně blbý před velkým koncertem,“ vysvětlil Ben Cristovao.

V muzice se mu daří, ačkoli původně chtěl být tanečníkem. „Mamka toho měla hodně, starala se o nás sama a říkala, že zvládne jenom jedno dítě, co se snaží zpívat. Já jsem měl dělat sporty. Pak jsem měl úraz a rozhodl jsem se věnovat tanci,“ říká Cristovao, který se s tancem přihlásil do talentové soutěže, neboť neměl tušení, že je hudební.

„Byl jsem přesvědčený o tom, že to je taneční soutěž. My jsme doma neměli televizi,“ vzpomíná zpěvák na dětství, které nebylo idylické. Vzhledem ke své barvě pleti čelil šikaně.

„Byl jsem jiný a děti si toho všimnou velmi záhy a velmi prudce a nekompromisně. Ptaly se mě, proč jsem černej, a já nevěděl. Ptal jsem se mamky, ta mi vysvětlila, že táta je černej a já jsem hnědej,“ vzpomíná zpěvák.

Ben Cristovao (2021)

„V jednu dobu, kdy to nebylo vtipný, jsem chtěl být blond. Moje mamka je blondýnka. A já jí řekl, že chci být jako Michael Jackson. Na to mi mamka řekla, že na to nemáme peníze, ale že jestli chci, aby mě lidi brali, musím být v něčem nejlepší a přesvědčit je, že jsem pro ně nepostradatelný. To jsem si vzal do hlavy,“ říká Ben Cristovao.