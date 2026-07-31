Ben Affleck vyhrál v Milionáři milion dolarů. Pomohla představa Donalda Trumpa

Dvojice se v pořadu televize ABC dostala až k poslední otázce. Ta zněla: „Jaká jsou jména krocanů, které vrámci každoroční tradice na Den díkůvzdání americký prezident nikdy neomilostil?“ Na výběr měli odpovědi Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese a Spaghetti & Meatball.
Affleck s Dingem se nejprve zeptali moderátora Jimmyho Kimmela, který se přiklonil k odpovědi Spaghetti & Meatball.
„V jídle se opravdu vyznáš a sleduješ i aktuální dění. Tohle bys mohl vědět,“ řekl Affleck svému příteli. Kimmel odpověděl s humorem. „Dokážu si představit, jak Donaldu Trumpoví dávám do rukou velkou mísu a on z ní jí špagety s masovými kuličkami. Právě proto si myslím, že tahle možnost mezi nimi nikdy nebyla,“ zavtipkoval.
Soutěžící následně využili ještě možnost zavolat Dingovu dlouholetému parťákovi z vědomostních soutěží Stephenu Morrisonovi. Ani ten si však správnou odpovědí nebyl jistý. Affleck s Dingem se nakonec rozhodli důvěřovat Kimmelovu tipu.
Ukázalo se, že moderátor měl pravdu. Po oznámení správné odpovědi oba soutěžící vyskočili ze židlí, objali se a studio zaplavily konfety.
Celá částka půjde na charitativní účely. Výhra zamíří organizaci Eastern Congo Initiative, kterou Affleck v roce 2010 založil společně s Whitney Williamsovou. Nezisková organizace podporuje místní projekty ve východní části Demokratické republiky Kongo. Ve stejné soutěži uspěl před rokem také Affleckův dlouholetý přítel Matt Damon (55), který milion dolarů věnoval organizaci Water.org.