Je mi trapně, řekla hvězda seriálu The Last of Us po tom, co si koupila dům

Ramsey vysvětlila, že svou situaci porovnává s ostatními lidmi ve svém věku. „Myslím, že lidé možná začínají pracovat ve 21 letech a dům si pak koupí ve 31, takže nevím,“ uvedla.
Zároveň si uvědomuje, že jí její kariéra umožnila něco, co je pro mnoho mladých lidí nedosažitelné. „Koupit si dům je dnes nemožné a já na to mám jen díky tomu, že jsem v odvětví, kde lidem platí až příliš mnoho peněz,“ míní a celou situaci proto označila za „chybu v systému“.
Ramsey se do centra pozornosti dostala už v 11 letech díky seriálu Hra o trůny a později se proslavili rolí Ellie v The Last of Us. Za svůj výkon získala nominace na Zlatý glóbus, Critics Choice Awards i ceny Emmy.
Loni také prozradila, že jí byl během natáčení první řady seriálu diagnostikován autismus. „Autismus mi diagnostikovali při natáčení první řady The Last of Us,“ řekla britskému Vogue. Diagnózu popsala jako „osvobozující“, protože jí umožnila být k sobě „shovívavější“, když nezvládá některé každodenní interakce.
Zatímco označení „autista“ jí podle vlastních slov pomohlo lépe porozumět sobě, u genderu a sexuality jí podobné nálepky příjemné nejsou. „Nálepka ‚autisty‘ mi velmi pomohla, protože mi umožnila lépe porozumět sama sobě, ale pokud jde o gender a sexualitu, nálepky mi moc příjemné nejsou, protože mám pocit, že se tím zavírám do nějaké škatulky. Cítím se v pasti,“ uvedla. Její nebinární identita podle ní není něco, co by chtěla jednoduše vměstnat do jediné kategorie.
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28. září 2024