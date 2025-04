Člověk nikdy nemá jasno. Mám to rozlítané, říká o sexualitě Bella Ramsey

anji Anna Jirásková Autor:

9:22

Bella Ramsey (21), kterou si tvůrci seriálu The Last of Us vybrali do role protagonistky Ellie, si natáčení druhé série podle všeho užila. Její postava zde potkává Dinu, s níž má v příběhu romantickou linku, a jejich představitelky si podle všeho padly do oka také.