„Část mého já se ohlíží zpět a přeje si, abych to neudělala, protože jsem nechtěla, aby se z toho stala velká věc,“ řekla Bella Ramsey v rozhovoru pro The Observer. „Samozřejmě se to stalo a já jsem to v té době nechápala. A nebyla jsem na to připravená.“

Připustila ovšem, že některým lidem ale její přiznání pomohlo. „Takže jsem z toho měla smíšené pocity, ale celkově si myslím, že to bylo dobré. Už jenom proto, že jsem žila svobodněji, bez pocitu, že mám nějaké tajemství,“ vysvětlila.

Bella Ramsey a Pedro Pascal v Los Angeles (24. března 2025)

Britská herečka o své pohlavní identitě sice ráda mluví, ale nechce, aby se na ni soustředila pozornost. Pokud je ve formuláři uvedena možnost „nebinární“, zaškrtne ji. „Jsem do značné míry jen člověk. Být genderově označená se mi moc nelíbí, ale co se týče zájmen, je mi to úplně jedno,“ říká nyní herečka.

Ramsey, která se proslavila rolí Lyanny Mormontové v seriálu Hra o trůny a hlavně postavou Ellie ze seriálu The Last of Us, prozradila, že jí připadá vzrušující, když se o ní mluví v mužském rodě. „Myslím, že moje pohlaví bylo vždycky velmi proměnlivé. Někdo mi říkal ona a já o tom nepřemýšlela, ale věděla jsem, že když mi někdo říká on, je to trochu vzrušující,“ prozradila deníku New York Times.

Herečka přiznala, že je pro ni těžké neustále řešit svou genderovou identitu, když ji nemůže sama zkoumat v soukromí. „Součástí práce herce je, že máte mít odpověď na každou otázku, kterou vám lidé položí. Ale ve skutečnosti ta odpověď může být: Nevím a nejsem připraven o tom mluvit,“ řekla časopisu Vogue.

Během první série seriálu The Last of Us, který Ramsey natáčela od června 2021 do července 2022, jí byl diagnostikován autismus. Diagnózu však herečka bere jako osvobozující. „Umožňuje mi procházet světem s větší laskavostí vůči sobě samé, že nejsem schopná dělat snadné každodenní úkoly, které se zdá, že všichni ostatní jsou schopni dělat,“ dodala.

Bella Ramsey na premiéře druhé řady seriálu The Last of Us v Los Angeles (24. března 2025)

„Nálepka autisty mi velmi pomohla, protože mi pomohla porozumět sobě samé, ale z hlediska pohlaví a sexuality mi nálepky v žádném případě nevyhovují, protože mám pocit, že se zařazuji do nějaké škatulky. Cítím se jako v pasti,“ řekla Ramsey.

O své genderové identitě hovořila také se svým hereckým kolegou Pedrem Pascalem, jehož sestra Lux se narodila jako muž. „Nebyly to vždy hluboké rozhovory, byly zábavné a vtipné, celé spektrum. Byli jsme k sobě prostě velmi upřímní a otevření,“ dodala.