Princ tajil syna. Skandál s nemanželskou dcerou měl i jeho královský otec

Autor:
  12:48
Belgický princ Laurent (61) roky tajil, že má syna. Zplodil ho ještě před svatbou, ale k otcovství se přihlásil až nyní. Skandál s nemanželským potomkem před lety řešil i princův otec, bývalý král Albert II. (91).
Belgický princ Laurent a jeho manželka Claire (Brusel, 21. července 2014)

Belgický princ Laurent a jeho manželka Claire (Brusel, 21. července 2014) | foto: AP

Belgický princ Laurent, královna Mathilde, král Philippe a princezna Claire...
Belgický princ Laurent, princezna Claire, princ Nicolas, princezna Louise a...
Bývalá belgická královna Paola a král Albert II. na svatbě princezny Marie...
Oscar O'Hare a belgická princezna Delphine na svatbě princezny Marie Laury a...
32 fotografií

Princ Laurent zplodil dítě s vlámskou modelkou a zpěvačkou Wendy van Wantenovou v roce 2000. Bylo to ještě před jeho vztahem se britsko-belgickou zeměměřičkou Claire Louise Coombsovou, z níž se po svatbě v roce 2003 stala princezna. Mají tři děti, 21letou princeznu Louise a 19letá dvojčata, prince Nicolase a prince Aymerica.

Mladší bratr současného belgického krále Philippeho ve svém prohlášení, které sdílela tisková agentura Belga News Agency, veřejně potvrdil, že je otcem pětadvacetiletého syna.

„Tímto oznámením potvrzuji, že jsem biologickým otcem Clementa Vandenkerckhovea. V posledních letech jsme o tom otevřeně a upřímně mluvili. Toto oznámení je založeno na porozumění a respektu ke zúčastněným. Je výsledkem společné konzultace. Žádám vás, abyste tyto informace přijali s diskrétností, kterou vyžaduje povaha této intimní záležitosti. Nebudu činit žádná další prohlášení ani poskytovat žádné další vysvětlení k této záležitosti,“ prohlásil princ Laurent.

S matkou svého nejstaršího potomka se potkal v Paříži v polovině 90. let během módní přehlídky. Clement se narodil v roce 2000. O identitě jeho otce se v průběhu let spekulovalo, přičemž mnozí si všimli fyzické podobnosti mezi princem a Clementem.

Belgický princ Laurent, princezna Claire, princ Nicolas, princezna Louise a princ Aymeric na svatbě princezny Marie Laury a Williama Isvyho (Brusel, 10. září 2022)

Princovo prohlášení přišlo jen několik hodin předtím, než vlámská televizní stanice VTM odvysílala nový dokument s názvem Clement, syn…, ve kterém princův syn poprvé promluvil o svém otci.

„Teprve jsem se narodil a už se o mně mluvilo. To byl můj normální život. Teď to můžu říct vlastními slovy. Je mi 25 a prostě si říkám: všichni jsme jen lidé. Můj táta neudělal nic špatného, ​​moje máma neudělala nic špatného. Chci mít možnost žít normální život a nebýt neustále tázán: Víš vůbec, kdo je tvůj otec? Už je mrtvý? Chci s tím skončit. Chci si jen zajít s tátou na pivo,“ řekl Clement Vandenkerckhove.

Bývalá belgická královna Paola, král Albert II. a jeho nemanželská dcera princezna Delphine de Saxe-Cobourg (25. října 2020)

Překvapivá zpráva o utajeném otcovství prince Laurenta přišla pouhých pět let poté, co bývalý král Albert II. po sedmiletém právním sporu přiznal, že je otcem umělkyně Delphine Boëlové. Narodila se v roce 1968 z Albertova mimomanželského poměru s baronkou Sybille de Selys Longchampsovou.

Ačkoli Delphine a její děti nejsou zahrnuty v belgické nástupnické linii, soud jim v říjnu 2020 udělil tituly prince a princezny. Od té doby se připojila ke královské rodině na řadě veřejných akcí.

Albert II. abdikoval v roce 2013 kvůli špatnému zdravotnímu stavu ve prospěch svého syna Philippa. Letos v červenci palác potvrdil, že bývalý monarcha podstoupil léčbu rakoviny pošesté za 11 let.

28. ledna 2020
