Belgický palác reaguje na spekulace o milostném románku korunní princezny

  11:11
Na sociálních sítích se hojně sdílí fotografie, která v neformálním prostředí zachycuje dva dědice evropských trůnů – belgickou korunní princeznu Elisabeth a lichtenštejnského prince George. Snímek okamžitě podnítil domněnky o možném vztahu mezi nimi.

„Fotografii jsme také viděli. Nevíme, zda je skutečná, nebo vytvořená pomocí AI. K soukromým záležitostem se nevyjadřujeme,“ uvedl mluvčí belgického paláce v Bruselu na první dotazy novinářů.

Pokud by se románek mezi princeznou a princem potvrdil, šlo by o první spojení dvou následníků vládnoucích evropských rodů po opravdu dlouhé době – naposledy se tak stalo sňatkem španělského krále Juana Carlose I. a královny Sofie (tenkrát řecké princezny) v roce 1962.

Wim Dehandschutter, belgický novinář specializující se na monarchii, pro magazín Hello! uvedl, že by podobné spojení dávalo smysl. „Elisabeth a Georg by byli krásným královským párem. Obě královské rodiny navíc mají mnoho společného. Belgičané a Lichtenštejnci se dobře znají. Jejich rodiče jsou v jistém smyslu kolegové, přátelé, rodina,“ vysvětluje. „A Elisabeth a Georg se údajně znají už od dětství.“

Ohledně pravosti snímku však Dehandschutter naznačil jisté pochybnosti. „Král Philippe a královna Mathilde si velmi střeží své soukromí, a stejně tak i jejich děti. Lichtenštejnci jsou navíc proslulí svou zdrženlivostí. Jsou sice málo známou, ale mimořádně prestižní a majetnou královskou rodinou. Proč by Elisabeth a Georg měli chtít zveřejňovat svůj vztah? A ještě tak nešikovně, přes rádoby soukromou fotografii na Instagramu?“

Belgická princezna Elisabeth, narozená 25. října 2001, je nejstarší dcerou krále Philippa a královny Mathilde a dědičkou belgického trůnu. Po otci by se stala první vládnoucí královnou v historii země. Po maturitě nastoupila do belgické armády, kde dosáhla hodnosti poručíka. V roce 2024 začala studovat na Harvard Kennedy School, kde pokračuje v magisterském programu veřejné politiky.

Jednadvacetiletá nizozemská princezna Amalia se stala obětí deepfake porna

Princ Georg, narozený 20. dubna 1999, je třetím potomkem lichtenštejnského korunního prince Aloise a korunní princezny Sophie, tedy v pořadí třetím následníkem lichtenštejnského knížectví. Podle svého životopisu na síti LinkedIn pracuje jako obchodní zástupce globální společnosti Guidewheel, která spolupracuje s výrobními závody.

Rod Lichtenštejnů nakonec magazínu Hello! potvrdil, že fotografie nezobrazuje Jeho Jasnost prince George z Lichtenštejnska; jde jen o vizuál vytvořený umělou inteligencí.

