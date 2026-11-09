„Náš milý malý Aster byl během svých prvních pěti týdnů života už šestkrát v nemocnici. Podstupuje léčbu kvůli zdravotnímu problému, o kterém jsme věděli, že se s ním narodí,“ uvedla herečka a k příspěvku připojila fotografii, na níž drží v náručí svého nejmladšího potomka. Jeho obličej na snímku zakryla bílým srdíčkem.
Blíže ovšem nespecifikovala, o jaké zdravotní potíže jde, ani jakou léčbu její syn podstupuje. Zdůraznila však, že chlapeček všechno zvládá statečně. „Je to takové silné, klidné malé miminko,“ dodala.
Wrightová, která je dvojnásobnou maminkou, zároveň vyjádřila vděčnost za pomoc v tomto náročném období, kdy by se neobešla bez pomoci s péčí o malého Astera i jeho tříletého brášku Elia.
„Mám obrovské štěstí, že máme tak podporující rodinu a přátele. Pomáhají nám tím, že vozí Elia do školky, vaří nám jídlo a zajímají se o to, jak se máme. Taková podpůrná komunita je možná. Napište nebo zavolejte svým blízkým,“ dodala.
Druhý syn se narodil doma
Aster Sky Wright Lococo přišel na svět 28. září. Jeho narození oznámila herečka až o několik týdnů později, 17. října, rovněž prostřednictvím Instagramu.
„Představujeme vám našeho syna Astera Sky Wrighta Lococa, který se narodil doma 28. září,“ napsala k několika fotografiím novorozeného chlapečka. Vysvětlila také, že při výběru jméno se inspirovala květinou. „Náš malý hvězdný chlapeček je zahrnován láskou svého staršího brášky Elia. Děkuji ti, vesmíre, za můj milující klučičí poklad!“
Fotografie svého nynějšího manžela Andrewa Lococa začala Wrightová na sociálních sítích zveřejňovat v roce 2020. Pár žijící v kalifornském San Diegu se vzal v březnu 2022. Prvního syna Elia Oceana přivítali na svět v září 2023.
Druhé těhotenství herečka oznámila letos v dubnu. Tehdy sdílela několik fotografií, na nichž její starší syn odpočívá u jejího rostoucího bříška. „Dvě děti na mém klíně. Náš druhý malý pozemšťánek se k nám připojí letos na podzim!“ napsala tehdy Wrightová, která se vedle herectví dlouhodobě věnuje ekologickým tématům a je ambasadorkou organizací Greenpeace a Rainforest Alliance.