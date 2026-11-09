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Během pěti týdnů byl už šestkrát v nemocnici, řekla o synovi hvězda Harryho Pottera

Autor:
  13:02
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Bonnie Wrightová se synem (20. října 2026)

Bonnie Wrightová se synem (20. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Mark Williams, James Phelps, Oliver Phelps a Bonnie Wrightová ve studiích...
James Phelps, Bonnie Wrightová, Mark Williams a Oliver Phelps ve studiích Harry...
Těhotná Bonnie Wrightová s manželem.
Bonnie Wrightová v Paříži (10. listopadu 2025)
20 fotografií
Herečka Bonnie Wrightová (35), známá jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, prožívá náročné první týdny s druhým dítětem. Její novorozený syn Aster Sky už musel během prvních pěti týdnů života šestkrát do nemocnice. Wrightová o náročném mateřství napsala na Instagramu.

„Náš milý malý Aster byl během svých prvních pěti týdnů života už šestkrát v nemocnici. Podstupuje léčbu kvůli zdravotnímu problému, o kterém jsme věděli, že se s ním narodí,“ uvedla herečka a k příspěvku připojila fotografii, na níž drží v náručí svého nejmladšího potomka. Jeho obličej na snímku zakryla bílým srdíčkem.

Blíže ovšem nespecifikovala, o jaké zdravotní potíže jde, ani jakou léčbu její syn podstupuje. Zdůraznila však, že chlapeček všechno zvládá statečně. „Je to takové silné, klidné malé miminko,“ dodala.

thisisbwright

Our sweet little Aster has been to the hospital 6 times in his 5 weeks of life. Getting treatment for a condition we knew he’d be born with. He is such a strong, chill little baby Feeling so lucky to have such supportive family and friends. Helping take Elio to preschool, cooking us meals, checking in on us. The village is possible, text/call your pals ❤️

6. listopadu 2026 v 22:16, příspěvek archivován: 9. listopadu 2026 v 11:18
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Wrightová, která je dvojnásobnou maminkou, zároveň vyjádřila vděčnost za pomoc v tomto náročném období, kdy by se neobešla bez pomoci s péčí o malého Astera i jeho tříletého brášku Elia.

„Mám obrovské štěstí, že máme tak podporující rodinu a přátele. Pomáhají nám tím, že vozí Elia do školky, vaří nám jídlo a zajímají se o to, jak se máme. Taková podpůrná komunita je možná. Napište nebo zavolejte svým blízkým,“ dodala.

Druhý syn se narodil doma

Aster Sky Wright Lococo přišel na svět 28. září. Jeho narození oznámila herečka až o několik týdnů později, 17. října, rovněž prostřednictvím Instagramu.

„Představujeme vám našeho syna Astera Sky Wrighta Lococa, který se narodil doma 28. září,“ napsala k několika fotografiím novorozeného chlapečka. Vysvětlila také, že při výběru jméno se inspirovala květinou. „Náš malý hvězdný chlapeček je zahrnován láskou svého staršího brášky Elia. Děkuji ti, vesmíre, za můj milující klučičí poklad!“

Mark Williams, James Phelps, Oliver Phelps a Bonnie Wrightová ve studiích Warner Bros. v Leavesdenu (6. května 2026)

Fotografie svého nynějšího manžela Andrewa Lococa začala Wrightová na sociálních sítích zveřejňovat v roce 2020. Pár žijící v kalifornském San Diegu se vzal v březnu 2022. Prvního syna Elia Oceana přivítali na svět v září 2023.

Druhé těhotenství herečka oznámila letos v dubnu. Tehdy sdílela několik fotografií, na nichž její starší syn odpočívá u jejího rostoucího bříška. „Dvě děti na mém klíně. Náš druhý malý pozemšťánek se k nám připojí letos na podzim!“ napsala tehdy Wrightová, která se vedle herectví dlouhodobě věnuje ekologickým tématům a je ambasadorkou organizací Greenpeace a Rainforest Alliance.

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