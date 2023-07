Zpěvačka Bebe Rexha se rozešla s přítelem, kritizoval její hmotnost

„Přibrala jsi 13 kilo a tvůj obličej se změnil. Mám snad předstírat, že se to nestalo a že to je ok? Nikdy jsem neřekl, že nejsi krásná a že tě nemiluji. Ve skutečnosti jsem říkal, jak jsi krásná a jak moc tě miluji. Ale vždycky jsem říkal, že k tobě budu upřímný, a tvůj obličej se změnil, tak jsem ti to řekl,“ napsal Safyarion ve vzkazu, který zpěvačka zveřejnila.

„No tak, když jsem přibral kilo a půl, říkala jsi mi tlouštíku. Neznamenalo to, že mě nemiluješ. Jestli hledáš důvody, proč se rozejít, tak to dává smysl… ale není to hlavní důvod. Jestli jsi nešťastná se mnou, se sebou, se životem a nevidíš se mnou budoucnost, pak ok, to je důvod,“ dodal a poradil zpěvačce, aby vyhledala terapeuta a dobrala se jádra svých problémů.

Bebe Rexha po zveřejnění zprávy od svého přítele potvrdila rozchod během koncertu v Londýně, kde se rozplakala.

„Právě jsem si prošla rozchodem, takže jsem možná trochu citlivější a potřebuji vaši pomoc,“ řekla fanouškům.

Bebe Rexha v květnu prozradila, že má s hmotností problémy kvůli hormonální nerovnováze. Lékaři jí diagnostikovali syndrom polycystických ovarií, který může způsobit nepravidelnou menstruaci, padání vlasů, růst vousů, akné, přibírání na hmotnosti a neplodnost.

„Syndrom polycystických ovarií je jednou z hlavních příčin, proč ženy přibírají na hmotnosti a jsou obézní. Já jsem strašně rychle přibrala 13 kilo,“ popsala Bebe Rexha s tím, že ji trápí, jak od té doby lidi neustále komentují její postavu.

„Nikdy nevíte, čím si kdo v životě prochází. Jsme v roce 2023, neměli bychom probírat něčí hmotnost,“ prohlásila zpěvačka v The Jennifer Hudson Show.