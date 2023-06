Fanoušci útočí: Bebe Rexha dostala mobilem, Styles květinou a Ava Max facku

Během nedělního koncertu v New Yorku se zpěvačka Bebe Rexha (33) zhroutila na pódiu po zásahu mobilním telefonem, který po ní hodil jeden z fanoušků. Zpěvačka utrpěla zranění, které si vyžádalo několik stehů.

Telefon po ní hodil sedmadvacetiletý Nicolas Malvagna, kterého na koncertě zadržela ochranka a čelí obvinění z úmyslného ublížení na zdraví. Jeho advokát tvrdí, že Malvagna je jen nadšený fanoušek, který chtěl, aby si zpěvačka telefon vzala, vyfotila se s ním a vrátila mu ho, aby měl jedinečnou památku na koncert. Neměl v úmyslu zpěvačce ublížit. Muži hrozí až rok ve vězení.

Zpěvačka kvůli incidentu nehodlá přerušit své turné a už dva dny po incidentu byla opět na pódiu. „Jenom prosím dnes žádné telefony v mém obličeji. Moc prosím,“ řekla na úvod koncertu.

Další zpěvačkou, která měla problémy s fanouškem, je Ava Max (29), kterou muž udeřil během koncertu v Los Angeles přímo do obličeje. Zpěvačka útok přešla a pokračovala ve vystoupení, jako by se nic nestalo. Na sociální síti ovšem popsala, že má poraněné oko. „Dal mi takovou facku, že mě poškrábal na vnitřní straně oka. Na mou show už nepřijde,“ napsala na Twitter.

Útočníka zpacifikovala ochranka, ale zatčen nebyl. Zpěvačku údajně nechtěl udeřit, jen obejmout.

Taky Harry Styles (29) byl tento týden zasažen do obličeje. Na koncertu v Cardiffu ho trefila letící kytice od fanynky. To se obešlo bez zranění a zpěvák to ani nijak nekomentoval. Koncert v Cardiffu však přece jen na chvíli zastavil. Bylo to ovšem kvůli těhotné fanynce, která potřebovala jít na toaletu. Mezitím si povídal s fanoušky.