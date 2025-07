Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Beato, vy jste reinkarnovala sedmdesátky a osmdesátky, alespoň na přehlídkové molo a do módy. Co vás k tomu vedlo?

Já jsem úplně náhodou objevila jednu fotku ze studentských dob, kde mám účes a overal podobný tomu z bleděmodrého manšestru s černými výpustkami a říkala jsem si: „To vůbec není špatný“. Musím ale předem říct, že skutečně móda širokých ramen a mrkvových kalhot mi neříkala vůbec nic.

Jak jsem zmínila v úvodu přehlídky, můj syn říkal: „Mami, tys měla těžké mládí, na nohách mrkev, na hlavě květák.“ Ale na tohle jsem se dívala a pustila se prvně do střihu a pak jsem to rozjela. Bylo to takové, že jsem nebyla schopná zastavit. Další věci se mi rodily v hlavě a navíc se to setkávalo s neskutečným ohlasem u mladých lidí. Když jsem dělala fotky v ateliéru a v showroomu a na dílnách, tak jsem viděla, jak na mě reaguje sedmnáctiletá holka a dvaadvacetiletá holka a všichni. Tak jsem říkala: „Dobrý, jedeme dál“ a tady je ta kolekce.

Přehlídka Beaty Rajské v Karlových Varech

Když se rozhlédneme, máme tady festivalové hosty. Ono se říká, že Karlovy Vary jsou prestiž a luxus, ale jak si na tom stojí lidé, co se přijeli jen podívat?

Já jsem se moc nedívala, protože včera jsem byla na openingu a dnes jsem nevnímala. Ale město mám moc ráda a musíme si říct, že všechna města, kde dochází k cirkulaci lidí ze zahraničí, jsou na tom líp, než když ty vody stojí. Já si myslím, že i Vary. Můžeme si říkat, že jsou ovlivněny východem, můžeme si říkat, že jsou ovlivněny západem. Ale je to fajn. Kultury se míchají a já jsem přesvědčena, že kultura odívání v Čechách se zlepšuje.

Co byste z osmdesátek vrátila do dnešní doby?

Jak jste tu viděl. Měla jsem široká ramena, mrkvové kalhoty a ty už tahám, ty už mi museli udělat v několika variantách, ale nic. Já si myslím, že každá doba má své. Nikdo bychom nechtěli nosit takhle složité účesy. Mám radost, že všichni to všichni tady takhle přijali, ale já bych nevracela nic. Už jsem říkala před nějakou dobou, že je to všechno jiné a mladí jsou jiní a tak dále. Že jsem začala spolupracovat s mladými lidmi, to mě inspiruje a nabíjí.