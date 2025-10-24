Raději nechci vědět, co si o mém herectví partner myslí, říká Beáta Kaňoková

Poprvé od narození syna si stoupla před kameru, když točila pro Canal+ s hercem Miroslavem Donutilem třídílnou sérii Moloch. Přiznává, že návrat byl velmi těžký. „Herectví člověk musí trénovat. Stejně jako sportovci, aby jejich tělo pracovalo tak, jak má, tak i herec, jehož pracovním nástrojem je tělo, hlas a obličej, si musí svůj herecký projev soustavně cvičit. A když to nějakou dobu nedělá, ztratí jistotu i svoje schopnosti,“ vypráví Beáta Kaňoková.
„Nechci říkat, že jsem byla úplně marná, ale když si nevěříte, ovlivňuje vás to v tom, jak se cítíte. Takže jsem byla na začátku natáčení dost nejistá. Naštěstí kolegové i režisér mě podrželi. Jsem jim vděčná, že pochopili, že potřebuji čas, abych do toho zase vplula,“ vzpomíná na vznik Molocha.
Řešením by bylo, kdyby role neodmítala, aby nevyšla „ze cviku,“ což ale stejně není její případ. „Ono se tady toho sice točí hodně, ale myslím, že nejsem úplně v pozici, že bych si mohla vybírat. Ale když už se ke mně nějaké projekty dostanou, jsou to věci, které mě zajímají a chci je dělat. Takže po nich ráda sáhnu,“ říká představitelka prodavačky Evy Duškové v populárním seriálu Zlatá labuť.
Tenkrát byla na place téměř denně. Teď po druhém dítěti zatoužila se do pracovního procesu zase vrátit. „Věděla jsem, že Honza Těšitel bude točit Stvůry, tak jsem vyslala do vesmíru přání a shodou okolností se mi splnilo,“ říká herečka.
Předcházela tomu ale kuriózní historka. „Synovi ještě nebyl ani rok, já byla na mateřské a zrovna jsem s celou rodinou šla přes Senovážné náměstí. A tam jsem zahlédla nějaké lidi, jak ‚zatahují‘ do pytle mrtvolu. Udělalo se mi špatně, říkám partnerovi, pojďme pryč. Pak jsem uviděla Honzu a pochopila, že tam asi něco točí,“ vzpomíná.
|
Snový porod, píše Kaňoková. Herečka ze Zlaté labutě je dvojnásobnou maminkou
Jak později zjistila, režisér právě dělal test make-upu. „Bylo to zábavné, kolem chodili lidi a nevěřícně koukali. Dokonce tam přijeli i policajti, což mě vyděsilo,“ dodává.
Beáta je už dvojnásobnou maminkou. Dceru má s bývalým kolegou Tomášem Havlínkem. V září nastoupila do první třídy. „Juditka má paní učitelku, která umí žáky nacítit. Myslím, že je důležité, aby děti při svém prvním kontaktu se školou měly průvodce, ke kterému budou vzhlížet a zároveň bude jejich parťákem a kamarádem. A to se tady povedlo. Paní učitelka je opravdu úžasná a jsem za to vděčná,“ vypráví Beáta.
Když byla Judita malá, točila herečka pro Novu seriál Pan profesor. Netrávila s ní tudíž tolik času jako jiné maminky se svými miminky. Nic si ale zpětně nevyčítá. „Já nechci takhle přemýšlet. Protože ano, člověk stráví na tom place hodně času, ale vždycky, když jsem byla s ní, tak jsem jí věnovala stoprocentní pozornost. Máme krásné zážitky, užily jsem si spoustu věcí. Jasně, kdybych netočila, mohla jsem s ní být každý den od rána do večera, ale tím že jsem mohla dělat práci, kterou mám ráda, jsem byla šťastnější a domů se vracela spokojenější. A náš vztah, to, myslím, posílilo,“ vysvětluje.
Se svým druhým partnerem Tomášem Kotasem má chlapečka. „Spousta kamarádek, které měly taky nejprve dceru a pak syna, mi říkala, že je to obrovský rozdíl. Vnímám to podobně. Syn je živější, do všeho se vrhá po hlavě. Juditka byla rozvážnější, kdežto on je střelec. Ale baví mě i tahle povaha. Každý je jiný, ale oba jsou boží,“ vypráví.
Tomáš Kotas je kameraman, tak by si doma mohla procvičovat herectví před kamerou s ním, jenomže... „Já mám před ním trochu blok, nějaký ostych. A vzhledem k tomu, že člověk si v tom partnerství říká hodně věcí dost upřímně, tak radši nechci vědět, co si o mém herectví myslí. I když vím, že by to myslel dobře,“ vypráví.
|
Polyamorie pro mě není. Nedokázala bych tak žít, říká Beáta Kaňoková
Partner jí každopádně velmi fandí.. „Když mě vidí v divadle, je na mě pyšný. A já na něj taky. Velmi obdivuji, jak nesmírně je talentovaný. Teď mu šel do kin film Nahoře nebe, v dolině já, který je jeho celovečerním debutem. Věděla jsem, že je dobrý kameraman, ale tady jsem byla úplně fascinovaná tím, co vytvořil,“ říká.
Herečka má před sebou další natáčení, tentokrát s manželkou Jana Těšitele, která hodlá coby režisérka točit svůj první celovečerní film. „Bude se jmenovat Zvíře a mám tam moc hezkou roli. Těším se na tu práci, byl to můj vysněný projekt,“ říká.
Vrátila se i do divadla. V lednu začne zkoušet v Rokoku hru, jež je adaptací románu Doktorka z domu Trubačů. „Budu hrát krásnou roli Vlasty Kálalové, což byla skutečná postava českých dějin,“ prozrazuje.
I Stvůry vyšly nejprve knižně. Dokonce se staly nejlepší detektivkou roku. „Knižní předlohy jsou plnohodnotné a je dobré toho využívat na divadle i ve filmu,“ říká Kaňoková, kterou koncem sezony v Městských divadlech pražských čeká ještě práce s režisérem Jakubem Šmídem a kolegou Petrem Konášem na inscenaci Zpráva o stavu manželství.