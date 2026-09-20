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Dobrodruh Bear Grylls zavrhl veganství. Přiznal, že se roky mýlil

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  12:59
Bear Grylls (2025)

Bear Grylls (2025) | foto: Profimedia.cz

Bear Grylls (2025)
Bear Grylls a Matthew McConaughey (2026)
Bear Grylls s manželkou Sharou (2025)
Celý natáčecí štáb umí čelit nenadálým potížím a reagovat na ně.
18 fotografií
Dobrodruh a televizní hvězda Bear Grylls (52) býval velkým zastáncem veganství, postupem času však svůj jídelníček obrátil naruby. Dnes jí především maso, vejce, máslo, vnitřnosti a ovoce. S odstupem přiznává, že jeho někdejší přesvědčení bylo podle něj chybné.

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Britský dobrodruh Bear Grylls se proslavil přežíváním v extrémních podmínkách, kde před kamerami ochutnal ledacos. Jeho běžný jídelníček přitom býval v minulosti úplně jiný. Několik let byl přesvědčeným zastáncem veganství a rostlinnou stravu dokonce propagoval.

Dnes už se na toto období dívá zcela jinak. „Byl jsem veganem přibližně před několika lety. Dokonce jsem napsal veganskou kuchařku a trochu se za to stydím, protože jsem to opravdu propagoval,“ uvedl Grylls už dříve v rozhovoru pro agenturu PA.

Bear Grylls (2025)
Bear Grylls (2025)
Bear Grylls a Matthew McConaughey (2026)
Bear Grylls s manželkou Sharou (2025)
18 fotografií

Domníval se tehdy, že veganství prospívá jeho zdraví i životnímu prostředí. Postupně však názor změnil. „Časem, zkušenostmi, znalostmi a studiem jsem zjistil, že jsem se v obou případech mýlil,“ prohlásil.

Grylls tvrdí, že se během období, kdy se stravoval převážně rostlinně, necítil dobře. Zlom podle něj přišel také poté, co prodělal covid a začal konzumovat velké množství syrové zeleniny a zeleninových šťáv. Následně měl problémy s ledvinami, které přirovnal k ledvinovým kamenům.

Svůj jídelníček proto postupně radikálně změnil. Dnes v něm převažují živočišné potraviny. Mezi jeho oblíbená jídla patří červené maso, vejce, máslo a vnitřnosti, zejména játra. Konzumuje také ovoce a med.

Bear Grylls a Matthew McConaughey (2026)

„Začal jsem znovu sílit,“ popsal dříve změnu, kterou na sobě údajně pocítil po návratu masa do jídelníčku.

Velmi kritický je také k průmyslově zpracovaným náhražkám masa. V minulosti je považoval za dobrou alternativu, později ale začal věnovat větší pozornost jejich složení. Vadí mu především vysoce zpracované potraviny a používání některých rostlinných olejů.

Jeho současný pohled na výživu se promítl i do výchovy tří synů Jesseho, Marmadukea a Huckleberryho, které má s manželkou Sharou Gryllsovou. Podle aktuálního rozhovoru pro The Telegraph je vede mimo jiné ke konzumaci vnitřností.

Bear Grylls s manželkou Sharou (2025)

Gryllsovy názory na výživu jsou ovšem jeho osobní zkušeností a nejsou všeobecně přijímaným odborným doporučením. Zdravotnické autority naopak běžně doporučují pestrý jídelníček zahrnující zeleninu a další rostlinné potraviny.

Dobrodruh se proslavil především díky televiznímu pořadu Man vs. Wild (Boj o přežití), v němž divákům předváděl techniky přežití v divočině. Později natočil řadu dalších pořadů včetně Running Wild with Bear Grylls (Únik do divočiny s Bearem Gryllsem) a interaktivního seriálu You vs. Wild (Ty vs. divočina).

S manželkou Sharou je ženatý od roku 2000. Přestože se jeho jídelníček během let dramaticky proměnil, jedna věc zůstává stejná – ochota zkoušet věci, nad nimiž by se většině lidí zvedl žaludek. V jeho případě jsou totiž játra a další vnitřnosti proti některým pochoutkám, které ochutnal před kamerou, ještě poměrně konzervativní volbou.

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