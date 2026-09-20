Dobrodruh Bear Grylls zavrhl veganství. Přiznal, že se roky mýlil

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Pořád můžeme svět zachránit. Expert na přežití v přírodě dává lidem naději
Britský dobrodruh Bear Grylls se proslavil přežíváním v extrémních podmínkách, kde před kamerami ochutnal ledacos. Jeho běžný jídelníček přitom býval v minulosti úplně jiný. Několik let byl přesvědčeným zastáncem veganství a rostlinnou stravu dokonce propagoval.
Dnes už se na toto období dívá zcela jinak. „Byl jsem veganem přibližně před několika lety. Dokonce jsem napsal veganskou kuchařku a trochu se za to stydím, protože jsem to opravdu propagoval,“ uvedl Grylls už dříve v rozhovoru pro agenturu PA.
Domníval se tehdy, že veganství prospívá jeho zdraví i životnímu prostředí. Postupně však názor změnil. „Časem, zkušenostmi, znalostmi a studiem jsem zjistil, že jsem se v obou případech mýlil,“ prohlásil.
Grylls tvrdí, že se během období, kdy se stravoval převážně rostlinně, necítil dobře. Zlom podle něj přišel také poté, co prodělal covid a začal konzumovat velké množství syrové zeleniny a zeleninových šťáv. Následně měl problémy s ledvinami, které přirovnal k ledvinovým kamenům.
Svůj jídelníček proto postupně radikálně změnil. Dnes v něm převažují živočišné potraviny. Mezi jeho oblíbená jídla patří červené maso, vejce, máslo a vnitřnosti, zejména játra. Konzumuje také ovoce a med.
„Začal jsem znovu sílit,“ popsal dříve změnu, kterou na sobě údajně pocítil po návratu masa do jídelníčku.
Velmi kritický je také k průmyslově zpracovaným náhražkám masa. V minulosti je považoval za dobrou alternativu, později ale začal věnovat větší pozornost jejich složení. Vadí mu především vysoce zpracované potraviny a používání některých rostlinných olejů.
Jeho současný pohled na výživu se promítl i do výchovy tří synů Jesseho, Marmadukea a Huckleberryho, které má s manželkou Sharou Gryllsovou. Podle aktuálního rozhovoru pro The Telegraph je vede mimo jiné ke konzumaci vnitřností.
Gryllsovy názory na výživu jsou ovšem jeho osobní zkušeností a nejsou všeobecně přijímaným odborným doporučením. Zdravotnické autority naopak běžně doporučují pestrý jídelníček zahrnující zeleninu a další rostlinné potraviny.
Dobrodruh se proslavil především díky televiznímu pořadu Man vs. Wild (Boj o přežití), v němž divákům předváděl techniky přežití v divočině. Později natočil řadu dalších pořadů včetně Running Wild with Bear Grylls (Únik do divočiny s Bearem Gryllsem) a interaktivního seriálu You vs. Wild (Ty vs. divočina).
S manželkou Sharou je ženatý od roku 2000. Přestože se jeho jídelníček během let dramaticky proměnil, jedna věc zůstává stejná – ochota zkoušet věci, nad nimiž by se většině lidí zvedl žaludek. V jeho případě jsou totiž játra a další vnitřnosti proti některým pochoutkám, které ochutnal před kamerou, ještě poměrně konzervativní volbou.