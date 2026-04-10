Byl to šok, neměl jsem vůbec žádné příznaky, říká o rakovině zpěvák Barry Manilow

O zdravotním stavu Barryho Manilowa se jeho fanoušci dozvěděli teprve loni v prosinci. Exkluzivní rozhovor pro magazín People se stal od té doby první příležitostí, kdy dvaaosmdesátiletý zpěvák otevřeně popsal své zdraví.
„Člověk ani nepomýšlí na to, jak křehký je, najednou zjistí, že má rakovinu plic. Ale pořád jsem tady. Tedy částečně. Kus mi odoperovali. A já teď musím řešit, co s tím dál,“ říká hudebník.
|
Všechno začalo v listopadu, kdy jej opakovaná silná bolest v bocích přiměla jít k doktorovi. Ten mu nechal provést MRI sken pánve a následně plic.
„Lékař mi tím rentgenem vlastně zachránil život, protože ta nemoc jinak žádné příznaky neměla,“ svěřil se Manilow. „Ani bych o ní netušil, kdyby mi nenašli tu malou tečku na plicích. Zavolali mi a řekli, že by to mohla být rakovina. A já tomu nejdřív nechtěl věřit. Ku*va, přeci nemůžu mít rakovinu!“
V nemocnici se nicméně potvrdilo, že jde o rakovinu v prvním stadiu. O čtyři týdny později Manilow podstoupil lobektomii, při které mu chirurgové odstranili postiženou část plic. „To si naštěstí nepamatuji. I tak to byla hotová noční můra,“ říká zpěvák o svém pobytu v nemocnici. „Mám velké štěstí, že nemusím na chemoterapii, ozařování a podobně.“
Nyní vedle vydání svého třiatřicátého studiového alba (singl „Once Before I Go“ už slaví úspěch v hitparádách) plánuje také náležitě oslavovat. Zároveň však prý dle svých slov pocítil i klid na duši.
„Rozhodně mě to přimělo zamyslet se nad svým životem. Udělal jsem všechno, co jsem chtěl? Byl jsem ostatním dobrým přítelem? A všechna ta obvyklá klišé. Vážně mě to přimělo zastavit se,“ říká. „A jak se ukázalo, tyhle otázky mají naštěstí více kladných odpovědí, než jsem čekal.“