Mám rakovinu plic a musím na operaci, oznámil zpěvák Barry Manilow

  18:31
Zpěvák Barry Manilow (82) oznámil, že bojuje s rakovinou plic a podstoupí operaci. Svým fanouškům na sociálních sítích se svěřil, že mu na levé plíci našli rakovinné ložisko, které brzy chirurgicky odstraní. Chemoterapii ani ozařování podstupovat nebude.
Barry Manilow (Los Angeles, 14. dubna 2015)

Barry Manilow (Los Angeles, 14. dubna 2015) | foto: Reuters

Barry Manilow v Los Angeles (1. února 2025)
Barry Manilow
Barry Manilow a Suzanne Somersová
Barry Manilow
Zpěvák uvedl, že po týdnech bronchitidy podstoupil magnetickou rezonanci a lékaři mu tak objevili ložisko na plíci. „Jak mnozí z vás vědí, nedávno jsem prodělal šestitýdenní bronchitidu, po níž následovala další pětitýdenní recidiva. I když jsem se z bronchitidy vyléčil a vrátil se na pódium v ​​klubu Westgate Las Vegas, můj skvělý lékař nařídil magnetickou rezonanci, aby se ujistil, že je vše v pořádku. Odhalili rakovinné ložisko na mé levé plíci, které je třeba odstranit. Je to štěstí (a skvělý lékař), že bylo objeveno tak brzy. To je dobrá zpráva,“ napsal zpěvák na Instagramu.

Barry Manilow v Los Angeles (1. února 2025)

Potřebuje si ale dát pauzu. „Špatnou zprávou je, že teď, když jsou za mnou koncerty Christmas Gift Of Love, jdu na operaci, aby mi odstranili nález. Lékaři si nemyslí, že se rozšířil, a já podstupuji testy, aby potvrdili jejich diagnózu. Takže to je vše. Žádná chemoterapie. Žádné ozařování. Jen kuřecí polévka a reprízy I Love Lucy,“ dodal.

Zpěvák měl v lednu 2026 vystoupit na pódiu v rámci turné po USA. Plánoval navštívit devět velkých měst, včetně Orlanda, Tampy, Charlestonu, Greensboro a Columbusu. „Jediným následným krokem je měsíc na zotavení, a to znamená, že budeme muset přesunout lednové koncerty v arénách... Je mi moc líto, že musíte změnit své plány,“ napsal.

Manilow uvedl, že už v únoru by rád znovu vystupoval. „Něco mi říká, že únor bude jedna velká párty... Doufám, že budete mít krásné Vánoce a Nový rok a pamatujte, že pokud máte byť jen sebemenší příznak, nechte se otestovat!“ dodal.

22. prosince 2025 v 16:01
Barry Manilow je dlouholetý kuřák, který v posledních letech klasické kouření cigaret vyměnil za vapování. V roce 2012 řekl deníku London Evening Standard, že kouřit začal ještě jako malý kluk.

„No, kouřil jsem 30 let. Začal jsem, když mi bylo devět let. Vyrůstal jsem v Brooklynu,“ řekl tenkrát. „Pak jsem přestal asi před 15, 20 lety. Pak jsem začal v Las Vegas a s kapelou jsme šli do malého klubu a někdo mi nabídl cigaretu. A byl jsem zpátky. Během týdne. Ne ale krabičku denně, protože když jsem opravdu kouřil, kouřil jsem tři krabičky denně – bez filtrů. Ano, byl jsem velký kuřák.“

V průběhu let Manilow řešil řadu zdravotních problémů, včetně problémů s hlasivkami, průduškových infekcí a rakoviny krku, kterou mu v roce 2020 úspěšně vyléčili. Měl také srdeční problémy, podstoupil operaci kyčle.

Zpěvák, který má na svém kontě desítky hitů včetně Mandy, kterou v Česku přezpíval Karel Gott jako Jsou svátky, nebo písně Copacabana a Could It Be Magic, sám přiznal, že je ohromen, že stále dokáže předvádět na pódiu svou show.

