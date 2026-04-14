Nechutné komentáře i pronásledování syna. Barry Keoghan byl obětí online šikany

Třiatřicetiletý rodák z Dublinu je držitelem několika ocenění včetně ceny BAFTA, dvou nominací na Zlatý glóbus a jedné nominace na Oscara, přičemž v posledních letech jeho rolí jen přibývá. Nově si zahrál například ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, postavu Dukea, který je nejstarším synem proslulého Tommyho Shelbyho.
Jak nicméně herec sdělil v nedávné epizodě podcastu The Morning Mash Up na rádiu SiriusXM, jeho život do velké míry ovlivnila nepříjemná zkušenost s online šikanou. A to do takové míry, že začal zvažovat ukončení kariéry.
„V online prostoru dostávám samé hejty, hlavně kvůli vzhledu. Mám-li být absolutně upřímný, začíná to být velký problém,“ svěřil se třiatřicetiletý Barry Keoghan. „Už jsem se z online světa prakticky vytratil, ale pořád jsem zvídavá lidská bytost, která občas chce zajít někam na akci a pak projeví zájem o to, jak druzí reagovali. A často to není vůbec hezké.“
Kvůli jedovatým komentářům na sociálních sítích se proto na veřejnosti ukazuje jen minimálně. „Není to tak, že bych se chtěl schovávat. Ale leckdy raději nejdu nikam. Důvodem je právě tohle. Když se to začne propisovat i do vaší tvorby, začíná to být potíž, protože pak už se vám nakonec nechce ani před kameru,“ vysvětluje Keoghan.
Profil na Instagramu si ve výsledku smazal už v roce 2024, kdy se vynořily spekulace o jeho rozchodu s herečkou a zpěvačkou Sabrinou Carpenterovou. Dnes má obavy, že by posměchem a šikanou mohl v budoucnu kvůli němu trpět i jeho syn Brando, kterému jsou v současnosti tři roky.
„Už to zašlo příliš daleko, celý internet si začal brát do úst moje jméno. Deaktivoval jsem si účet, protože nemůžu dovolit, aby takové věci odváděly moji pozornost od rodiny a práce. Ty zprávy, co jsem dostával, to by si nezasloužil číst nikdo,“ zdůvodňuje Keoghan.
„Naprosté lži, samá nenávist, nechutné komentáře na můj vzhled, povahu i rodičovský přístup – prostě všechno nelidské, co jen si dovedete představit,“ napsal herec v příspěvku na síti X.
Obtěžující chování se totiž v některých krajních případech nevyhnulo ani jeho rodině. „Aby někdo psal mojí mámě, klepal doma na dveře mojí babičce a pronásledoval a chodil mi domů strašit mého malého synka, to už je vážně trochu moc,“ dodává tamtéž.
„Každý den se snažím, abych kvůli tomu malému klukovi byl co nejzdravější a nejsilnější, ať může ke svému tátovi vzhlížet a důvěřovat mu. Tohle ať si o svém otci pamatuje, až bude starší. Buďte prosím uctiví ke všem okolo sebe, nikdy nevíte, čím si kdo v životě právě v tu chvíli prochází.“