Nechutné komentáře i pronásledování syna. Barry Keoghan byl obětí online šikany

Irský herec Barry Keoghan se může pyšnit mnoha pracovními úspěchy, v online prostoru však už raději s fanoušky nesdílí vůbec nic. Důvodem je šikana, jejímž terčem se opakovaně stává on sám a v několika případech bohužel i jeho malý syn Brando. Z pronásledování svého potomka má herec jakožto otec do budoucna největší strach.
Barry Keoghan (Los Angeles, 10. ledna 2024) | foto: Reuters

Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž...
Herci Rebecca Fergusonová a Barry Keoghan se společně sešli v krimi dramatu...
Třiatřicetiletý rodák z Dublinu je držitelem několika ocenění včetně ceny BAFTA, dvou nominací na Zlatý glóbus a jedné nominace na Oscara, přičemž v posledních letech jeho rolí jen přibývá. Nově si zahrál například ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, postavu Dukea, který je nejstarším synem proslulého Tommyho Shelbyho.

Jak nicméně herec sdělil v nedávné epizodě podcastu The Morning Mash Up na rádiu SiriusXM, jeho život do velké míry ovlivnila nepříjemná zkušenost s online šikanou. A to do takové míry, že začal zvažovat ukončení kariéry.

Měl jen pár eur, odmítl film za milion. Barry Keoghan a Rebecca Fergusonová exkluzivně

„V online prostoru dostávám samé hejty, hlavně kvůli vzhledu. Mám-li být absolutně upřímný, začíná to být velký problém,“ svěřil se třiatřicetiletý Barry Keoghan. „Už jsem se z online světa prakticky vytratil, ale pořád jsem zvídavá lidská bytost, která občas chce zajít někam na akci a pak projeví zájem o to, jak druzí reagovali. A často to není vůbec hezké.“

Kvůli jedovatým komentářům na sociálních sítích se proto na veřejnosti ukazuje jen minimálně. „Není to tak, že bych se chtěl schovávat. Ale leckdy raději nejdu nikam. Důvodem je právě tohle. Když se to začne propisovat i do vaší tvorby, začíná to být potíž, protože pak už se vám nakonec nechce ani před kameru,“ vysvětluje Keoghan.

Profil na Instagramu si ve výsledku smazal už v roce 2024, kdy se vynořily spekulace o jeho rozchodu s herečkou a zpěvačkou Sabrinou Carpenterovou. Dnes má obavy, že by posměchem a šikanou mohl v budoucnu kvůli němu trpět i jeho syn Brando, kterému jsou v současnosti tři roky.

„Už to zašlo příliš daleko, celý internet si začal brát do úst moje jméno. Deaktivoval jsem si účet, protože nemůžu dovolit, aby takové věci odváděly moji pozornost od rodiny a práce. Ty zprávy, co jsem dostával, to by si nezasloužil číst nikdo,“ zdůvodňuje Keoghan.

„Naprosté lži, samá nenávist, nechutné komentáře na můj vzhled, povahu i rodičovský přístup – prostě všechno nelidské, co jen si dovedete představit,“ napsal herec v příspěvku na síti X.

Obtěžující chování se totiž v některých krajních případech nevyhnulo ani jeho rodině. „Aby někdo psal mojí mámě, klepal doma na dveře mojí babičce a pronásledoval a chodil mi domů strašit mého malého synka, to už je vážně trochu moc,“ dodává tamtéž.

„Každý den se snažím, abych kvůli tomu malému klukovi byl co nejzdravější a nejsilnější, ať může ke svému tátovi vzhlížet a důvěřovat mu. Tohle ať si o svém otci pamatuje, až bude starší. Buďte prosím uctiví ke všem okolo sebe, nikdy nevíte, čím si kdo v životě právě v tu chvíli prochází.“

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ukradni co nejvíc rekvizit z Harryho Pottera, radí původní Draco Malfoy svému nástupci

Tom Felton a Lox Pratt

Britský herec Tom Felton, který ztvárnil roli Draca Malfoye ve filmové adaptaci knih o Harrym Potterovi, potvrdil, že se pokusil kontaktovat svého nástupce v chystaném seriálu. Kromě svého...

14. dubna 2026  9:20

Nebudu kupovat zajíce v pytli. Sebevědomá Aneta hledá v Naked Attraction hřebce

Aneta v Naked Attraction

Temperamentní dračice Aneta (38) přišla do Naked Attraction Česko & Slovensko s jasným cílem – najít muže, který s ní zvládne držet tempo. Sebevědomá moderátorka z Brna o sobě říká, že má na ženu...

14. dubna 2026

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

14. dubna 2026

Vyžehlené obličeje po plastikách. Hvězdy Charlieho andílků se sešly po 50 letech

Kate Jacksonová, Jaclyn Smithová a Cheryl Laddová v Los Angeles na 50. výročí...

U příležitosti 50. výročí Charlieho andílků se v Los Angeles sešly hvězdy seriálu. Publikum v Dolby Theatre v Hollywoodu přivítalo Kate Jacksonovou, Jaclyn Smithovou a Cheryl Laddovou potleskem ve...

13. dubna 2026  14:49

Uvědomila si, že je na dně. Britney Spears dobrovolně nastoupila do léčebny

Britney Spears (červen 2024)

Britney Spears (44) se po březnovém zatčení za řízení pod vlivem drog a alkoholu rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Dobrovolně nastoupila do léčebného zařízení. K tomuto kroku ji přiměly dlouhodobé...

13. dubna 2026  12:26

Móda z divadelních cen: sexy Elizabeth Hurley se pochlubila synem i přítelem

Móda na Olivier Awards v Londýně (12. dubna 2026)

Udílení Olivier Awards si v londýnské Royal Albert Hall nenechala ujít spousta známých tváří. Elizabeth Hurley fotografům zapózovala se synem Damianem i partnerem Billym Rayem Cyrusem. Podívejte se,...

13. dubna 2026  12:25

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy sledovat nové díly

Survivor 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

13. dubna 2026  12:10

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

13. dubna 2026  10:32

Hvězda Harryho Pottera čeká druhé dítě. Novinku oznámila intimním momentem

Bonnie Wrightová (2016)

Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, oznámila radostnou novinku. Čeká druhé dítě. Fanouškům to prozradila prostřednictvím...

13. dubna 2026  10:20

Podivné vedlejší účinky botoxu. Kudrowová z Přátel se ho kvůli nim zřekla nadobro

Lisa Kudrowová v Los Angeles na premiéře třetí řady seriálu Návrat na výsluní...

Herečka Lisa Kudrowová končí s botoxem. Dvaašedesátiletá hvězda Přátel sice proceduru poprvé podstoupila až před dvěma lety, uvedla však, že se u ní po injekcích proti vráskám objevil nepříjemný...

13. dubna 2026  9:25

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Ewa Farna a Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Mirai Navrátil (33) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s Ewou Farnou (32), aby představili společný videoklip, v němž si moderátor Dědek zahrál ještěřího padoucha. Nový duet ale není jediná věc,...

13. dubna 2026

