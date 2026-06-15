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Dvoumetrový Barron Trump se po odmlce ukázal na veřejnosti, na UFC přišel s blondýnkou

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  12:20
Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa (80) se po několikaměsíční pauze znovu objevil na veřejnosti. Dvacetiletý Barron Trump dorazil na víkendovou sportovní akci UFC Freedom 250, která se konala v areálu Bílého domu, a okamžitě se stal jednou z nejsledovanějších osobností večera.

Pozornost přitahovala nejen Barronova výška, ale také jeho blond doprovod. Některá zahraniční média začala spekulovat, že by mohlo jít o jeho novou přítelkyni. Na veřejně dostupných snímcích je však po jeho boku zachycena neteř Kai Trumpová (19), nejstarší vnučka amerického prezidenta.

Mladý Trump se na veřejnosti objevuje jen zřídka, šlo o jeho první výraznější veřejné vystoupení od února letošního roku. Na sportovní akci UFC Freedom 250 dorazil společně s rodiči Donaldem a Melanií Trumpovými i dalšími členy rodiny. Fotografové si okamžitě všimli, že výrazně převyšuje oba své rodiče.

Americký prezident Donald Trump hovoří se svým synem Barronem Trumpem během akce UFC Freedom 250 na Jižním trávníku Bílého domu (Washington, 14. června 2026)
Barron Trump s doprovodem na galavečeru UFC Freedom 250, který se konal na Jižním trávníku Bílého domu v rámci oslav 80. narozenin jeho otce Donalda Trumpa. (14. června 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří se svým synem Barronem Trumpem a fotbalistou Zlatanem Ibrahimovicem během akce UFC Freedom 250 na Jižním trávníku Bílého domu. (Washington, 14. června 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří se svým synem Barronem Trumpem a fotbalistou Zlatanem Ibrahimovicem během akce UFC Freedom 250 na Jižním trávníku Bílého domu. (Washington, 14. června 2026)
46 fotografií

Právě jeho výška patří k tématům, která fanoušky Trumpovy rodiny fascinují už několik let. Zatímco Donald Trump měří přibližně 190 centimetrů a Melania Trumpová okolo 180 centimetrů, Barron je nejvyšším členem rodiny. Některé zdroje uvádějí výšku 201 centimetrů, jiné dokonce 206 centimetrů.

Na sociálních sítích se po zveřejnění fotografií rozběhly diskuse o tom, jak moc se změnil. Mladík, který studuje na Newyorské univerzitě, se představil s delšími vlasy a uvolněnějším stylem než při předchozích oficiálních vystoupeních. Zahraniční média si všímají, že postupně opouští image nenápadného, spíše stydlivého teenagera, a působí mnohem sebevědoměji než v minulosti.

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Barron Trump je jediným společným dítětem Donalda a Melanie Trumpových. Narodil se v roce 2006 a od nástupu svého otce do politiky patřil k nejstřeženějším členům rodiny. Na rozdíl od svých starších sourozenců se dosud držel mimo veřejný život i média. Donald Trump i Melania v minulosti několikrát naznačili, že syn se zajímá o politiku a dění ve společnosti.

V dětství se věnoval fotbalu a nastupoval za mládežnické akademie ve Spojených státech. Díky slovinskému původu své matky ovládá Barron vedle angličtiny také slovinštinu. Téměř neposkytuje rozhovory médiím a nemá veřejné profily na sociálních sítích.

Velkou část léta 2025, po absolvování prvního ročníku na Stern School of Business při New York University, strávil přípravou svého podnikatelského plánu a letos vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate.

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