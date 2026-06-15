Pozornost přitahovala nejen Barronova výška, ale také jeho blond doprovod. Některá zahraniční média začala spekulovat, že by mohlo jít o jeho novou přítelkyni. Na veřejně dostupných snímcích je však po jeho boku zachycena neteř Kai Trumpová (19), nejstarší vnučka amerického prezidenta.
Mladý Trump se na veřejnosti objevuje jen zřídka, šlo o jeho první výraznější veřejné vystoupení od února letošního roku. Na sportovní akci UFC Freedom 250 dorazil společně s rodiči Donaldem a Melanií Trumpovými i dalšími členy rodiny. Fotografové si okamžitě všimli, že výrazně převyšuje oba své rodiče.
Právě jeho výška patří k tématům, která fanoušky Trumpovy rodiny fascinují už několik let. Zatímco Donald Trump měří přibližně 190 centimetrů a Melania Trumpová okolo 180 centimetrů, Barron je nejvyšším členem rodiny. Některé zdroje uvádějí výšku 201 centimetrů, jiné dokonce 206 centimetrů.
Na sociálních sítích se po zveřejnění fotografií rozběhly diskuse o tom, jak moc se změnil. Mladík, který studuje na Newyorské univerzitě, se představil s delšími vlasy a uvolněnějším stylem než při předchozích oficiálních vystoupeních. Zahraniční média si všímají, že postupně opouští image nenápadného, spíše stydlivého teenagera, a působí mnohem sebevědoměji než v minulosti.
|
Je požehnání mít ji doma, říká Ivanka Trumpová o téměř stoleté české babičce
Barron Trump je jediným společným dítětem Donalda a Melanie Trumpových. Narodil se v roce 2006 a od nástupu svého otce do politiky patřil k nejstřeženějším členům rodiny. Na rozdíl od svých starších sourozenců se dosud držel mimo veřejný život i média. Donald Trump i Melania v minulosti několikrát naznačili, že syn se zajímá o politiku a dění ve společnosti.
V dětství se věnoval fotbalu a nastupoval za mládežnické akademie ve Spojených státech. Díky slovinskému původu své matky ovládá Barron vedle angličtiny také slovinštinu. Téměř neposkytuje rozhovory médiím a nemá veřejné profily na sociálních sítích.
Velkou část léta 2025, po absolvování prvního ročníku na Stern School of Business při New York University, strávil přípravou svého podnikatelského plánu a letos vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate.