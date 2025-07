Rozdováděné Holubová a Pořízková. Komunistický hotel nechci, prosí modelka

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Mnozí od filmu Bardotky očekávají Sex ve městě po Česku. Co je na tom pravdy?

Eva Holubová: Nic!

Pavlína Pořízková: Vůbec nic, to je úplně špatný. My jsme zdaleka lepší než Sex ve městě. Ježíš Maria.

Eva Holubová: Nehledě na to, že to je seriál, že jo. Tak to je natažené. Sex ve městě je, řekla bych takové rozptýlení. A tady to má určitý přesah, řeší se i vztahy. Kolik je těm postavám v Sexu ve městě? Tak třicet ne?

Teď v pokračování už víc.

Pavlína Pořízková: No ale teď začaly s tím And just like that...

Eva Holubová: No teď budou trapný.

Pavlína Pořízková: Já jsem se na to dívala, na And just like that... a je to rozptylující. Mají jako prima šaty a my máme zrovna...

Eva Holubová: Hnusné šaty. Ne! (smích)

Pavlína Pořízková: (smích) Né.

Eva Holubová: Ne, máme nádherné šaty.

Říkaly jste, že váš film není o šatech, botách a kabelkách. Tak o čem je?

Pavlína Pořízková: Je to o tom být starší ženou, o snech, naději a hlavně, hlavně o přátelství. A o sexu jenom tak povrchově.

Eva Holubová: A důvěra v sebe a to, o čem se nepovídá většinou dneska. To, co je, když odejdete z mejdanu a najednou prostě nemáte žádné historky a říkáte si: „Měl ten život smysl? Nedělám něco blbě, nemá ona něco lepšího?“ Je to prostě komedie, která se nepodbízí, ale zároveň k vám promluví. To, co jinde nenajdete.

Pavlína Pořízková: Já to v češtině tak dobře neumím, takže Eva to říká za mě.

Eva Holubová: Ona mi to předtím řekne anglicky a já to přetlumočím.

Nebudeme dávat spoilery, prozrazovat děj, ale zmiňovali jsme sex. Když pomineme podrobnosti o nějakých lechtivých scénách, na koho padl „černý Petr“, že tam bude mít nejodvážnější scény?

(Pavlína ukazuje na Evu – pozn. red.)

Eva Holubová: Na mě a hromadný. (smích) S celým štábem! Ale bohužel za kamerou, tak jsme to nestačili natočit, tak to nakonec v tom filmu není. Ty jsi mi tam poradila, že musím. Že by mi jinak, když je zdravý, utekl s nějakou jinou.

Pavlína Pořízková: No, to je pravda. Já týhle message prostě věřím.

Eva Holubová: Takže padlo to na mě. Prostě je to komedie, tak mohl padnout jenom na tu sympatickou, že jo?

Pavlína Pořízková: Já bych byla nadšená, kdybych tady mohla být příští rok zase s vámi a zažít premiéru Bardotek tady, to by bylo senzační. No, možná ne v tom komunistickým hotelu tentokrát…

Eva Holubová a Pavlína Pořízková během představení filmu Bardotky (6. července 2025)

A to je který?

Pavlína Pořízková: To ti neřeknu, protože mně je ho líto. (smích)

Eva Holubová: Já to řeknu. To je vedle Sanssouci, tak ten dole je Green, no. Tam mají nahoře Imperial, ten je tak vymazlený, ještě prvorepublikový a tam dole jsou ty sedmdesátky. Zase aspoň, že teda Jeff (producent Jeff Greenstein – přítel Pavlíny Pořízkové – pozn. red.) viděl, jak jsme tady dřív žili.

Pavlína Pořízková: Já jsem do toho pokoje vešla a říkám: „Jé, hele, vždyť to je, jak když jsem tady byla malá s babičkou.“ Je to přesně to samý. A Jeff říkal: „Aha?“.

Anebo v Thermalu máte k snídani aspik.

Pavlína Pořízková: Co to je?

Eva Holubová: Aspik je rosol, takové to želé.

Pavlína Pořízková: A proč bych to chtěla na snídani?

To nikdo nechce.

Pavlína Pořízková: Aha, to je nesmysl. Vidíš však já ten český humor úplně pořádně nechápu.

Ale existuje to, je to reálná věc.

Pavlína Pořízková: Dobrý a nikdo to nejí? OK.