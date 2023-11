Tři roky jsem byl bez sexu, popsal Brolin randění se Streisandovou

„Musela jsem si ho pořádně vyzkoušet, aspoň tři roky,“ vysvětlila Barbra Streisandová v rozhovoru pro CBS Sunday Morning, proč donutila Brolina, aby ji žádal o ruku třikrát.

„A já byl doslova, tohle je šílené slovo, v celibátu po tři roky a říkal jsem si: Kdo tohle potřebuje?“ doplnil Brolin.

„To bys neměl říkat,“ okřikla ho při rozhovoru Streisandová a vysvětlila, že byl předtím dvakrát ženatý a ona jednou vdaná a báli se, aby se nevrhli znovu do vztahu odsouzeného k záhubě.

Rozhodli se tedy mít sex až po svatbě. „Po třech letech to musela být pekelná noc,“ řekl moderátor. „Divoká,“ přitakal Brolin.

Se Streisandovou nedávno oslavili 25. výročí svatby. Brolin k tomu napsal manželce dojemný vzkaz. „Domov není místo, je to osoba. Poznáš, že je pro tebe někdo ten pravý, když s ním chceš být pořád. A až odejdu, až nakonec odejdu, budu tě milovat,“ stojí v dopise.

Herečka se rozhodla definitivně ukončit svou uměleckou kariéru a užívat si s manželem spokojeného důchodu. Posledním počinem je vydání knihy pamětí s názvem My Name Is Barbra.