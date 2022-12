Můj táta Miloš Kopecký. Netajil, že jsem ho zklamala, říká hercova dcera

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Leckdo by měl radost, že je o něj zájem, ale jí to vadilo. Barbora Vencourová si přála být nenápadná, jenže jak to udělat, když je vaším otcem Miloš Kopecký? Jejich vztahy nebyly vždycky idylické. „Představoval si, že budu intelektuálka. Jenže mě to vždycky táhlo ke koním,“ říká. I tak na otce v roce stého výročí narození v pokoře vzpomíná.