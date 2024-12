Mám ráda věci podle plánu, což s dětmi prostě nejde, říká Barbora Strýcová

Jak moc emotivně prožíváte Vánoce?

Strašně. Pro mě jsou Vánoce strašně důležitý a vlastně nejlepší čas. Já miluju Vánoce, takže jsem hrozně emotivní. Už mám všude svíčky, už to všechno strojím a stromeček je připravený. Pro mě Vánoce jsou fakt nádherný čas.

Došlo už u dětí na dopisy Ježíškovi?

Dochází, ano. Už máme rozepsaný, ještě to musíme dát na balkon s mrkví.

Co vy sama byste si přála?

Přála bych si být víc s mojí sestrou, která žije v Americe a nevídáme se tak, jak bychom potřebovaly a chtěly. Takže tohle bych si přála, aby se změnilo.

To aby zase začaly létat concordy.

Přesně tak. (smích) Ale já za ní letím v lednu a budu tam celkem dlouhou dobu, takže na to se strašně těším.

Jak pravidelně v současné době sportujete?

Každý den, protože je to pro mě hrozně důležité. Cítím se pak strašně dobře. Cítím se fyzicky a psychicky dobře. Hodinu denně sportu dávám, ať se děje, co se děje. Doma vědí, že když chtějí mít maminku, která je v pohodě, tak jí musí dopřát tu hodinku sportu.

Máte pocit, že jsou Vánoce, narozeniny čím dál tím rychleji? Jak to vnímáte?

Smutněji. Já si to strašně uvědomuju teď s dětmi, jak rostou, jak ten čas letí a jak stárneme. Jak je život vlastně strašně krátký a že bych chtěla stihnout ještě tolik věcí...a vlastně se toho až bojím někdy, že už je tady tři roky Víňa (syn Vincent – pozn.red.) a budeme mít s ním třetí Vánoce. Teďka máme společně ve čtyřech poprvé Vánoce (letos v květnu porodila dceru Josefínu – pozn.red.) a všechno to tak jede, jede, jede a já se prostě nemůžu ani zastavit, protože to nejde.

Co jste na to konto ze života vypustila, aby vám to nežralo ten vzácný čas?

Dobrá otázka (smích) Samozřejmě trošku toho času svého. Jak se věnuji dětem, přestala jsem řešit věci, které prostě nejdou změnit. Ale je to pro mě náročné, protože jsem člověk netrpělivý, který má rád věci, co jdou podle plánu, ale s dětmi to prostě nejde. Takže od tohoto jsem upustila. Plány si můžu dělat, ale budou se měnit.