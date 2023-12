Maléry jsou základnou pro úspěchy, posunou nás dál, říká Barbora Seidlová

Tvrdí se o ní, že si z nabízených filmových a televizních scénářů pečlivě vybírá. A je to tak, zásadní je pro ni už od studentských let divadlo, které spoluvytváří se dvěma kamarádkami v jejím milovaném Brně. Příznivci českého filmu ji mohou nyní vidět v novém snímku režiséra Petra Vachlera Tajemství a smysl života.

Čím vás přesvědčil právě tenhle scénář?

Zaujal mě záměr – ukázat lidem jiný pohled na jejich životy. Kdyby v určitých situacích zaujali jiný postoj, vše by se odvíjelo jinak. Všechno začíná jednou jedinou myšlenkou, z ní už začínáme odvíjet celý náš příběh. Jsme tvůrci vlastní reality. A tohle si začíná uvědomovat stále víc lidí a hledají spojence. Tedy ty, co už to taky tuší. To si myslím, že má film v divácích otevřít. Každý jsme jiný, na každého z nás platí něco jiného, co ho otevírá, co s ním zatřese, co v něm vzbudí zájem, pocit, emoci. A tak je film nabitý vjemy.