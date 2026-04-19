Barbora Poláková má třetí dítě. S muzikantem Urbanem přivítali na svět syna

  17:00
Herečka Barbora Poláková (42) má se svým o 14 let mladším přítelem Štěpánem Urbanem (28) syna. Zprávu o jeho narození dala na sociální síť a prozradila i jméno. Na to reagoval otec prvních dvou hereččiných dětí.
Štěpán Urban a Barbora Poláková | foto: Pavla Hartmanová

Barbora Poláková přivedla na svět potomka
„a potom... neděle to byla... se po té duze sklouznul František až k nám,“ napsala Bára Poláková k fotce synových nožiček.

„Takže teda nakonec ne Pavlík?“ reagoval na zprávu bývalý přítel Báry Polákové a otec jejích dvou dcer Ronji (10) a Riky (8) Pavel Liška.

Mezi prvními gratulanty byla bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Báro, gratuluji! Bude to beránek silný a ty jsi úžasná,“ napsala Polákové.

Gratulovaly jí i herečky Jana Plodková, Hana Holišová nebo Veronika Khek Kubařová.

Bára Poláková je těhotná. Třetí dítě čeká s o 14 let mladším muzikantem Urbanem

Zprávu o těhotenství prozradila Poláková letos v lednu. O vztahu s muzikantem Štěpánem Urbanem promluvila poprvé loni v říjnu, když představovali společnou desku Sršeň.

„Myslím si, že postupem času, když spolu lidé třeba i pracují, tak poznají, že mají k sobě blízko. Tak jsme si začali tak moc rozumět, že spolu žijeme,“ řekl Urban.

Bára Poláková má dvě dcery s hercem Pavlem Liškou. Rozešli se v roce 2018. Štěpán Urban byl předtím ve vztahu se zpěvačkou Emmou Drobnou.

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Deset let čelím šikaně. Nikoho na světě „netrollí“ víc, říká Meghan

Vévodkyně Meghan na setkávní s dobrovolnými záchranáři z klubu Bondi Surf...

Vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) otevřeně promluvila o letech online šikany, které čelí podle svých slov každý den. Během návštěvy Austrálie po boku prince Harryho promluvila o sociálních sítích a...

19. dubna 2026

Exmanžel Jennifer Anistonové Justin Theroux má v 54 letech první dítě

Nicole Brydon Bloomová a Justin Theroux na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Bývalý manžel herečky Jennifer Anistonové Justin Theroux se v 54 letech stal otcem. Syna mu porodila herečka Nicole Brydon Bloomová (32), kterou si vzal loni za manželku.

19. dubna 2026  13:45

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Monika Timková

Herečka a moderátorka Monika Timková pravidelně sleduje, jak se lidé svlékají v pořadu Naked Attraction. Sama zůstává oblečená, ale fanouškům dopřála několik odhalených snímků ze své dovolené. Na...

19. dubna 2026

Ornella vysvětlila, proč nešla sestře na svatbu i jak to měla s Kašpárkem

Ornella Koktová a Radek Kašpárek

V předposledním dílu dokumentu Ornella Life popsala Ornella Koktová podrobně svou roztržku s Radkem Kašpárkem a odhalila, jestli měl její manžel Pepa důvod k žárlivosti, když se se známým kuchařem...

19. dubna 2026  10:39

Můj klip málokdo pochopil. Nebudu už dělat satiru, říká Elizabeth Kopecká

Elizabeth Kopecká v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Finalistka SuperStar Elizabeth Kopecká (31) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, že s klipem Summer Boyfriend šlápla vedle. Promluvila i o práci pro Jágra a o tom, co všechno by měl splňovat její...

19. dubna 2026

Vedeme teorie, který z nás je povedený model, říkají bratři Jan a Ivan Krausovi

Ivan Kraus v Show Jana Krause (duben 2026)

Jan Kraus (72) pozval do své talk show svého nejstaršího bratra, spisovatele a loutkáře Ivana Krause (87). Popsali, jak světové události několikrát ovlivnily jejich rodinu a na dlouho dobu ji...

19. dubna 2026

Habera navštívil zchátralý motorest z Fontány pre Zuzanu. Smutné, píše

Hotel Sosna, kde se natáčela Fontána pre Zuzanu 2 (2025)

Zpěvák Pavol Habera (64) zveřejnil snímek motorestu v Tatranské Štrbě, kde se v roce 1993 natáčel film Fontána pre Zuzanu 2. Posteskl si nad osudem místa, které chátrá a stalo se oblíbenou urbex...

18. dubna 2026

Beránek jde za napadení pacienta v Bohnicích do vazby. Hrozí mu 12 let vězení

Soud rozhoduje o vazbě pro rapera Leo Beránka. (18. dubna 2026)

Raper a zápasník organizace Clash Leo Beránek (35), který dlouhodobě vzbuzuje kontroverze, jde do vazby. V sobotu o tom rozhodl soud na pražských Míčánkách. Beránek je obviněn z trestného činu...

18. dubna 2026  11:50

Natalie Portmanová čeká třetí dítě. Je to zázrak, říká o svém těhotenství

Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors...

Herečka Natalie Portmanová (44) oznámila, že je těhotná. Své třetí dítě čeká s francouzským hudebním producentem Tanguyem Destablem (45), s nímž se poprvé veřejně objevila loni v březnu. První dvě...

18. dubna 2026  10:20

Slíbili jsme mu, že na něj čeká Ozzy. Vdova popsala odchod Jana Potměšila

Jan Potměšil

Herec Jan Potměšil odešel (†60) v klidu, ve spánku. Vdova Radka Potměšilová to sdělila na sociální síti a zveřejnila i parte. Poslední rozloučení se bude konat v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

18. dubna 2026  8:18

Už neplánuji. Zubatá si mě už ocejchovala, říká Klíma po léčbě rakoviny

Josef Klíma v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Spisovatel a novinář Josef Klíma (75) chtěl svou autobiografii navzdory přání nakladatele napsat sám. Knihu Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu ale nakonec napsala jeho kolegyně Karolína Lišková,...

18. dubna 2026

