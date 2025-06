„Víte, jak mě sváděla? Říkala: Já dokážu za čtyři minuty vyměnit kolo u auta,“ prozradil Trnavský. „Osm. Řekla jsem osm,“ opravila ho Munzarová.

„Když jsem začínala jezdit, tatínek mi dal na zajetí Fiat 600 polski, nákupní taška. A tam jsem měla neustále defekt na pneumatikách, tak mi nezbylo nic jiného, než se to naučit. Měnila jsem dvakrát týdně a zvládla jsem to pak za osm minut,“ vysvětlila herečka.

Martina Trnavského si vzala roce 2018 po desetiletém vztahu. Pro Munzarovou to byla druhá svatba. Předtím byla sedm let vdaná za herce Jiřího Dvořáka, s nímž má dceru Aničku. Trnavský žil předtím třináct let s Hanou Zapletalovou a přivydělával si dovozem aut.

„Měl jsem takovou exmanželku a potřeboval jsem ji občas pozvat někam na jídlo nebo na dovolenou. Vozil jsem proto auta ze zahraničí, protože na tom se tenkrát dobře vydělávalo. Svoje první auto, které jsem dovezl, jsem v Tišnově na kruháči prodal se ziskem 60 tisíc. V divadle jsem bral 9 tisíc za měsíc,“ popsal Trnavský.

„Ty jsi vekslák?!“ reagovala na to Munzarová. „Ano, byl jsem. Takhle jsem se přiživoval. Přes den jsem zkoušel Othella a večer jsem jezdil pro auta. Dneska už je to promlčený,“ uvedl herec, který svou současnou manželku poznal během natáčení nekonečného seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Od té doby jsou spolu pořád. Ranní rutinu ale nesdílejí.

Bára Munzarová a Martin Trnavský - Premiéra hry Sex, drogy a rokenrol (2009)

„Vstávám v pět, v půl sedmé jsem v posilovně na Václavském náměstí. Tam cvičím pod dohledem trenéra. Já ho nepotřebuju, ale kdyby tam nebyl, nedojel bych tam. Pak jdu na kávu a na koláč, protože si to můžu dovolit. Pak jedu domů, Bára vstává, je osm ráno,“ popsal Trnavský.

„To já už jsem dvě hodiny vzhůru a jsem ráda, že jsi pryč a dělám si svoje věci,“ překvapila ho Munzarová, která vedle herectví v současné době pořádá i relaxační víkendy nebo jednodenní malostranské semináře s názvem Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou.

„Někdy je to životní období tak těžké, že buď si dáte každý večer litr vína nebo nějaký prášek. Já jsem si v té době, kdy už šlo s rodiči do tuhého, našla tuto zdravější cestu dechových cvičení, meditací a různých pomocných kratochvílí,“ popisuje Munzarová. Její manžel ji v tom podporuje, i když se toho neúčastní.

„Já tam nejezdím. Jsem rád, že někdy odjede. Vždyť jsme spolu 24 hodin denně už 17 let,“ říká Trnavský.