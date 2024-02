Skláním se přede všemi, kdo mi pomohli, říká Munzarová po smrti matky

„Teď musím vyzkoumat velkou díru té ztráty a zároveň nabyté svobody pro mne,“ řekla herečka pro primácký Showtime.

Oba rodiče měli vážné zdravotní problémy a byli odkázáni na pomoc nejbližších. „Když se to podaří nastavit v lásce – nejde to bez pomoci, člověk by úplně vyhořel – dovolte si požádat o pomoc. Ta duše se dá dochovat v domácí péči i bez bolesti, nechat ji tak převést na druhou stranu. Lehké to není, bez pomoci mé zlaté sestry a všech pečovatelek by to nešlo. Takže se mi podařilo nashromáždit tuhle síť lidí, kterým můžu věřit,“ rozplakala se.

„Skláním se přede všemi, kdo mi pomohli, a vlastně i sama před sebou,“ dodala Barbora Munzarová, která se opět vrátila k práci a zahrála si také v charitativním videoklipu Baba Nadačního fondu Melodio.

Už loni v létě v rozhovoru pro iDNES.cz loni promluvila o vyhoření, domácí péči i odchodu svého otce. „Byla to dlouhá cesta k tomu v určité fázi dovolit si říct o pomoc. Bylo to pro mě nemyslitelné, protože mám oběma rodičům tolik co vracet. Snažila jsem se, co to jde, finančně i se silami a kapacitami, aby dožili doma s nějakou dobrou péčí. Což se zatím děje. Mám na pomoc úžasné duše Marušku Hronovou, Janu Pazourovou, Hedviku Havelkovou a další ještě dvě, tři holky, které vypomáhají. A moje sestra, bez které by to nešlo. Přijede zpoza Prahy, takže je nás na to víc,“ řekla v červenci 2023.