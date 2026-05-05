„Přišla k nám dušička,“ napsala herečka k videu, kde pobíhá v bílých šatech zdůrazňujících těhotenské bříško, na které jí dává pusinku syn Kristián.
Přidala tři plus jedno bílé srdíčko. K těhotenství ji gratulovala řada kolegů z branže jako Anežka Rusevová, Míša Tomešová, Jana Bernášková nebo Václav Vašák.
V roce 2021 si Mudrová od lékařů vyslechla, že zřejmě nebude pro ni možné mít děti přirozenou cestou. Od jednadvaceti let měla totiž gynekologické problémy a podstoupila nakonec čtyři náročné zákroky. O jeden vaječník nakonec úplně přišla. Byla to tehdy pro ni rána a už první těhotenství tak považovala za zázrak.
Narodil se jí syn Kristián a na Bali se zasnoubila s jeho otcem. Za grafika Martina Proška se provdala loni v létě. Svatba proběhla v neformálním duchu na zahradě, oba snoubenci byli bosí a řeč ke všem svatebčanům pronesl herec Martin Myšička.