Jsem bezdomovec, vtipkuje Barbora Mottlová o vytopeném domě

Jak prožíváte nadcházející advent a Vánoce?

Já to naprosto zbožňuju. Věřím, že jaké si to člověk udělá, takové to má. Takže já rozhodně bez stresu a bez starostí. Dárky se snažím nakupovat včas a užívám si to. Jsem vždycky u maminky u rodinného krbu s rodinou, maminka se většinou o všechno postará, o přípravy, a já potom na Vánoce celý den smažím, peču a vařím. Pouštíme si pohádky.

Teď taková psychologie k zamyšlení. Měla jste jako malá holka ráda barbíny?

Měla! Vždycky jsem chtěla vypadat jako Barbie. Pravá od Mattela.

A plníte si sny, že třeba jednou dojde na růžový kabriolet?

No, to už asi ne. Z toho už jsem naštěstí vyrostla a spíš teď už jdu trochu jinou cestou než tou povrchní. Nebo se aspoň snažím a pracuju na sobě. Takže uvidíme, co za pár let ze mě, z té Barbie, vlastně bude.

Teď spíš ten domeček asi, že ano?

Teď hodně řeším domeček, protože mi praskla trubka a mám ho vytopený, takže jsem se musela odstěhovat. Mamka chudák suší, pere. Ještě bude sranda s pojišťovnou. Opravdu nemám o nudu nouzi ve svém životě, protože teď je to teda fakt masakr. Já říkám, že jsem takový bezdomovec, ale přítel se mě ujal a nastěhoval si mě k sobě. Zatím je nadšený. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží! (smích)

A ten to umí se záležitostmi v domácnosti? Už jste si ho na něčem trošku oťukala?

Je moc šikovný, řekla bych, že je v tom ještě dokonce lepší než já. Je ohromně starostlivý, krásně se o mě stará a pečuje. Jsem nadšená, tak doufám, že to nadšení vydrží i jemu.

Vstupovala jste tentokrát do vztahu opatrně, nebo po hlavě?

V mém věku už bych měla být trošičku rozumnější. Nejsem. Bylo to hodně po hlavě a vlastně jsem asi nečekala, že z toho vyjde něco tak krásného. Snad to chvilku vydrží, nebo třeba celý život.

Barbora Mottlová při focení pro pánský magazín

Coby herečka a zpěvačka musíte být odolná vůči komentářům, různým názorům a kritikám. Co děláte pro to, abyste neztratila optimismus a nevpouštěla do sebe negativitu?

To je hodně o úhlu pohledu. Člověku, kterému není co závidět, ani nechodí takovéto komentáře. Beru to spíš ze srandy a vlastně mě to potěší. V tom českém showbyznysu, a nejenom u nás, čím víc má člověk hejtrů, tím víc je vidět, je zajímavější. Takže na to spíš koukám z tohoto úhlu pohledu. Vlastně mě vždy naopak takový hejt potěší.

Co vám píšou fanoušci? Co píšou holky a co kluci?

Je fakt, že mi moc hejtů nechodí. Vždycky píšou hezky, ženské i chlapi. Zvláštní je, že sexy fotky, kde mám třeba nějaký pěkný výstřih, mají daleko větší úspěch u žen! Asi mám mám to štěstí, nebo karmu, že kolem sebe mám spíš kamarády a známé, kteří mi fandí, podporují mě a dokážou se naopak inspirovat, než aby je to udusilo do země.

Když se vrátíme k Vánocům a všudypřítomnému jídlu, kolikrát týdně chodíte do fitka, abyste si mohla dovolit bez výčitek všechno sníst?

Vzhledem k tomu, že teď furt tahám nějaké kufry, stěhuju se, likviduju a tak dále, tak jsem ve fitku nebyla třeba dva týdny. Ale snažím se běhat a sportovat. Je ovšem fakt, že i ve své práci mám veliký výdej energie, takže si můžu i dopřát. Dokonce jsem měla dvě svatomartinské husičky. To já se zase v jídle nešidím.