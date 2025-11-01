Je to kluk jako buk, prozradila Barbora Pleva Mottlová pár týdnů před porodem

Barbora Pleva Mottlová je těhotná, ale to jí nebrání, aby chodila na halloweenské společenské akce, jako do světelného zábavního parku v pražských Letňanech. Co vás tak fascinuje na Halloweenu?
Jako velká divadelnice zbožňuju masky, paruky. Sama toho mám doma strašně moc a prostě Halloween je skvělý. Ač je to převzatý americký svátek, tak si myslím, že si ho i my Češi můžeme užít úplně naplno.
Plánujete se s manželem Davidem obléknout do masek a jít na party?
Myslím, že letos to manžela mine a že bude docela rád, protože já ho vždycky jinak zmaluju a něco vymýšlím. Ale máme na zahradě vydlabané dýně, slepičky nám je krásně vyklovaly, takže úžasná dělba práce u nás. Výzdobu nějakou máme a uvidíme, jestli ještě dojde na masky. Jestli vůbec bude síla, protože David má teď závody v Dubaji v kulturistice a já už jsem pokročilá těhule, tak uvidíme.
Co znamená pokročilé stadium? Kolikátý měsíc?
Jsem třiatřicátý týden, to znamená sedm týdnů do porodu. Takže osmý měsíc.
To by ani nikdo neřekl, že už to takhle „klepe na pupek,“ jak říkali ve Slunce, seno. Uvažovali jste už nad jmény?
Určitě nad tím uvažujeme, přemýšlíme, asi už se blížíme do finále. Asi jsme už rozhodnutí, ale zatím to neříkáme.
A pohlaví jste si nechali říct dopředu, nebo to bude překvapení?
Je to kluk jako buk! (smích)
Zamyslela jste se nad tím, co všechno zkonzumujete během těhotenství? Kyselé okurky, šlehačka, rakvičky...
Já jsem se na tohle hrozně těšila, ale zatím bohužel spíš škrtám z toho seznamu věcí, na které mám chuť, které vůbec pozřu. Je to vlastně dost nudné. Jím spíš jako malé dítě. Mám ráda ovocné kapsičky nebo třeba jenom housku s máslem a se salámem, takže fakt jako docela nuda. Spíš musím hodně vymýšlet, co vlastně budu jíst.
Udělala jste si těhotenský seznam? Spousta holek se těší, až bude těhotná, co všechno stihnou...
První trimestr mi jasně ukázal, že si můžu plánovat, co chci, ale že tady už zdaleka nejsem já ten šéf. Takže spíš mám otevřenou mysl, oči, uši, nos a všechno a přijímám to tak, jak to je. Myslím, že člověk si může plánovat, jak chce, a pak je všechno tisíckrát jinak. Takže spíš být připravená reagovat a improvizovat.
Co nevolnosti a spánek?
V prvním tom trimestru jsem jednou maličko zvracela, jinak spíš žaludek furt na vodě a byl to docela opruz. Ale pak to pominulo a jenom obrovská radost, těšení se. Je to fakt jako nádherné. Nikdo mi nikdy neřekl, jaké je být těhotná. Je tak nádherné cítit ty pohyby. Všecko si to hrozně užívám.
Pár týdnů do porodu. Jaká je realita u vás doma? Už se tak trošku panikaří?
Ne, ne, právě, že vůbec. Asi jsem v tomhle dost velký punk. David je rád, že to vůbec nemusí řešit, že to nějak nehrotím, takže dobrý. Určitě chystáme postýlku, všechny tyhle srandičky, ale furt mi vlastně někdo něco nabízí, takže věřím tomu, že se mi toho doma sejde i tak hodně, aniž bych se v tom nějak zvlášť angažovala.