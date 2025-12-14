Barbora Pleva Mottlová porodila syna. S manželem vybrali neobvyklé jméno

Moderátorka, modelka a herečka Barbora Pleva Motlová (39) je maminka. Zprávu o narození syna zveřejnila na sociální síti. S manželem Davidem Plevou (30) vybrali synovi neobvyklé jméno.
Barbora Mottlová a její manžel David Pleva v Brně (22. února 2025)

Barbora Mottlová a její manžel David Pleva v Brně (22. února 2025) | foto: Tino Kratochvil

Barbora Mottlová potěšila své fanoušky na Instagramu fotkou v plavkách.
„Když se Láska násobí. Vítej na světě ty náš malý obříku. Teď začne teprve jízda,“ napsala Mottlová k fotkám z porodnice v Roudnici nad Labem a poděkovala celému personálu.

Chlapec se jmenuje Kornelius Pleva a při porodu měřil 50 centimetrů a vážil 3,8 kilogramu.

Barbora Mottlová si o devět let mladšího finalistu soutěže Muž roku 2022, fitness trenéra a nutričního specialistu Davida Plevu vzala v roce 2024 po tříletém vztahu.

Užili si hned tři svatební obřady. Poprvé se vzali v Las Vegas, podruhé svazek stvrdili na úřadě v Teplicích, potřetí společně s celou rodinou a přáteli na zahradě jejich nového domu.

S manželem se přestěhovali z Prahy do Teplic, odkud David Pleva pochází. „V Teplicích se mi moc líbí. Je to malé krásné lázeňské město, kde má člověk velké možnosti, možná větší než v Praze. Člověk všude zaparkuje, nestojíte v kolonách, je tam všechno, co potřebujete,“ řekla.

Barbora Pleva Mottlová porodila syna. S manželem vybrali neobvyklé jméno

14. prosince 2025  11:30

