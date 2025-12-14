„Když se Láska násobí. Vítej na světě ty náš malý obříku. Teď začne teprve jízda,“ napsala Mottlová k fotkám z porodnice v Roudnici nad Labem a poděkovala celému personálu.
Chlapec se jmenuje Kornelius Pleva a při porodu měřil 50 centimetrů a vážil 3,8 kilogramu.
Barbora Mottlová si o devět let mladšího finalistu soutěže Muž roku 2022, fitness trenéra a nutričního specialistu Davida Plevu vzala v roce 2024 po tříletém vztahu.
Užili si hned tři svatební obřady. Poprvé se vzali v Las Vegas, podruhé svazek stvrdili na úřadě v Teplicích, potřetí společně s celou rodinou a přáteli na zahradě jejich nového domu.
S manželem se přestěhovali z Prahy do Teplic, odkud David Pleva pochází. „V Teplicích se mi moc líbí. Je to malé krásné lázeňské město, kde má člověk velké možnosti, možná větší než v Praze. Člověk všude zaparkuje, nestojíte v kolonách, je tam všechno, co potřebujete,“ řekla.
1. listopadu 2025