Nevěděli jsme, zda dcera bude žít, vzpomíná na nejtěžší chvíle moderátorka Kroužková

Kolik času na rozmyšlenou jste měla po nabídce moderovat Události a Události, komentáře?

Necelý půlden.

Jak se to seběhlo?

V pátek odpoledne, když jsem šla vyzvednout mladší dceru ze školní družiny, mi zavolal šéfredaktor Petr Mrzena. Naznačil, čeho se to týká a že to souvisí i s mým plánovaným navýšením úvazku na plný. Donedávna jsem byla sedm let na částečném úvazku kvůli péči o mladší dceru. V sobotu, kdy jsem moderovala denní kontinuální vysílání, jsme se s Petrem Mrzenou sešli, ale čas na rozmyšlenou jsem nepotřebovala. V posledních sedmi letech máme s rodinou předem dohodnuté, co lze zvládnout. A protože jsme můj návrat na plný úvazek už probírali, tak doma věděli, že to může obnášet i změny v množství pracovních povinností.