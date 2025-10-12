Kdo je Zrádkyně Bára Krčmová? Herečka a moderátorka překvapila neznalostí

Vystudovala hudebně-dramatický obor na konzervatoři a působila v divadle. „V Brně jsem hostovala v Městském divadle, Mahence i Radosti, ale nikdy jsem neměla stálé angažmá. To mi očividně nebylo souzeno,“ prozradila Bára, která přestože do soutěže vstoupila jako Barbora Krčmová, dnes je už Krajíčková.
Jak se hvězda podcastů o vrazích stala vrahem?
„Bára říká, že se vlastně dvacet let věnovala herectví a nikdo to neví,“ smál se ve svém podcastu rekapitulujícím první díl Zrádců Vojta Kotek. A divil se, proč se to podle Báry nikdo nikdy nesmí dozvědět.
Barbora Krčmová Krajíčková později od divadla přešla k moderování, působila v Rádiu Krokodýl a na Evropě 2.
Největší popularitu však získala jako spoluautorka a moderátorka podcastu Opravdové zločiny, který od roku 2020 patří mezi nejposlouchanější české true crime pořady. Témata zločinů prezentuje se svou kolegyní Lucií Bechynkovou s nadhledem a nebojí se použít černý humor.
„Stále mě šokuje, že se člověk může stát celebritou, když někoho zabije,“ říká Barbora Krčmová, dnes Krajíčková.
Nevíte, čeho je soused schopný, líčí moderátorka podcastu o zločinech
V životě se jí daří
Kromě úspěchu v podcastovém světě se Barbora Krčmová aktivně věnuje i podnikání a rozvoji své osobní značky. Je zakladatelkou značky LUNA, pod kterou vytváří a prodává zejména pyžama a domácí oblečení. Značka LUNA se navíc hrdě prezentuje tím, že její veškerá výroba probíhá v České republice.
V osobním životě tvoří pár s fotografem Alešem Krajíčkem, za kterého se letos v srpnu vdala a vzala si i jeho příjmení. Když na svých sociálních sítích oznámila zásnuby, svého partnera nazvala svou největší láskou a nejlepším kámošem v jednom s tím, že nemůže být šťastnější.
Bára ve Zrádcích. Vítejte na Křivoklátě
Účast Barbory Krčmové v druhé sérii reality show Zrádci vyvolala velkou pozornost. Média a fanoušci ji okamžitě pasovali do role jedné z favoritek. Hradnímu pánovi hned dala jasně najevo, že chce být zrádce: „Vraždila bych pro to, abych mohla vraždit.“
Bára je podle svých slov velkou fanynkou pořadu a do hry šla s cílem zahrát si něco jiného než v reálném životě. Na otázku, zda je zvyklá lhát, přiznala, že je to smutné, ale ano.
Hradní pán ji tedy vybral do týmu tří zrádkyň a ona nevinně pronesla dvojsmyslnou větu: „Když se mě dotkl, tak jsem v sobě měla strašnou euforii a vlastně jsem se strašně těšila na dnešní noc.“
Proč ji fanoušci vnímali jako silného hráče?
Znalost psychologie zločinu: Díky dlouholeté práci na true crime případech se jí připisuje znalost lidské psychologie a schopnost číst neverbální signály, což je ve hře založené na odhalování lži zásadní.
Komunikační dovednosti: Její moderátorská praxe jí dává výhodu v sociální interakci, vyjednávání a schopnosti přesvědčovat.
Popularita Barbory Krčmové v žánru krimi je tak pro diváky lákavým magnetem.
Jak to, že Bára nepoznala Jiřinu Hofmanovou?
V souvislosti s účastí ve Zrádcích se objevila otázka, jak je možné, že Barbora Krčmová, která se už roky věnuje rozborům skutečných zločinů, nepoznala svou spolubojovnici Jiřinu Hofmanovou, která vystoupila ve Zrádcích pod skrytou identitou jako paní Kateřina. Jiřina Hofmanová se totiž jako zkušená kriminalistka již více než 30 let zabývá vyšetřováním a objasňováním zvlášť závažných zločinů.
Fanoušci reality show Zrádci nyní každou neděli u obrazovek s napětím čekají, zda Báře pomohou léta strávená v teoretickém světě zločinu zvítězit v psychologické hře, nebo jestli se i „královna zločinu“ spálí v plamenech hradní podezřívavosti.