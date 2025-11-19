Holčičí výlety mi daly víc než luxusní nákupy, říká Barbora Karpíšková

Sklenka oranžového vína v lisabonské vinárně, krosna otlačená do klíční kosti a osmdesát pět kilometrů podél Atlantiku. V nové eseji pro Harper’s Bazaar píše Barbora Karpíšková alias Bjukitchen o síle ženských kruhů, svobodě a štěstí, které nekoupíte ani na Mytherese.
Barbora Karpíšková

Barbora Karpíšková | foto: Radek Vebr, MAFRA

Barbora Karpíšková
Barbora Karpíšková
Barbora Karpíšková a její šatník
„Nabírané sukně vždycky ráda něčím shodím," říká Barbora Karpíšková o kombinaci...
Holčičí prázdniny nejsou únikem, ale návratem k sobě. Karpíšková v prosincovém čísle popisuje různé „kluby“ svých přítelkyň – mámy s dětmi, hluboké debaty, lásku a vztahy – a tvrdí, že právě jejich kombinace drží člověka při zemi.

„Jsem typ, co věří v lásku,“ říká v textu, a hned dodává, že má na mysli i lásku k přátelství. Partnerská se vyvíjí, rodičovská bývá pevná, ale přátelství vyžaduje péči – a stojí za ni.

Reportážní link vede po Fisherman’s Trail na jihozápadě Portugalska. Pět dnů se Žanetou a Terezou, oceán po levé ruce, vítr a písek v obličeji, balíček chipsů v batohu. „Poprvé v životě mě bolí klíční kosti z tahání krosny,“ přiznává s humorem.

Podprůměrné kafe se na trase mění v malý svátek a dvoudecka vychlazeného Sagres po dvaceti kilometrech chutná „jako degustační menu v nejlepší restauraci“.

Pointa cesty je prostá: přesun z bodu A do bodu B, pár věcí, brzké usínání a radost z obyčejnosti. „Žádná věc, kterou jsem kdy koupila, mi nepřinesla tolik štěstí jako tohle,“ píše Karpíšková a přiznává, že na to bude myslet při příštím projíždění e-shopů.

V závěru přichází tiché krédo – svoboda duše, volby, myšlení, lásky i výchovy. Nic nepřitahuje víc a nic tolik neděsí jako její omezování.

A ano, zůstává i malý manifest pro každodennost. Girls trip kdykoliv, s dětmi i bez, do města i do lesa. Hranice jasné, energie nakažlivá. „Bejt s holkama je prostě super. Fakt,“ píše autorka a přidává jednoduché přání: víc svobody pro nás všechny. Ať jsme si svoje.

Prosincový Harper’s Bazaar vyšel 13. listopadu.

  • V exkluzivním rozhovoru Great Minds mluví Miuccia Prada a Raf Simons o svobodě tvorby, smyslu módy i společné vizi pro Pradu.
  • V módní části vás čeká Bella confusione – rozloučení Marie Grazie Chiuri s Diorem v poetickém vizuálním eseji, kde Řím a film tvoří kulisu pro couture energii.
  • Rubriku Život otevírá Neo-tantra: Cesta k tělu a nechybí závěrečná esej Sečteno podtrženo od Daniely Peštové.
  • V beauty sekci se servírují nejžhavější kosmetické novinky letošního roku.
  • Závěr čísla patří návštěvě ateliéru Hany Hillerové, podíváte se do Gdaňsku a dostanete výběr knih na Vánoce – ideální finále roku.
