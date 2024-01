Ráda se bavím také o intimnějších tématech, říká herečka Barbora Jánová

Diváky v souvislosti s vámi určitě napadne Ordinace v růžové zahradě. Ale ono už to nějaký pátek bude.

To už je opravdu hodně dlouho, skoro deset let. Já vzpomínám na každé natáčení s láskou. Vždycky se tam s někým seznámím, potkám nové lidi, je tam vždycky sranda, zážitky. Takže na Ordinaci dobré vzpomínky.

Měla jste tam hodně scén s paní Janou Altmanovou, která už není mezi námi. Jak vzpomínáte na ni?

Já jsem Janičku milovala, ona byla opravdu… Hrála moji babičku a moc jsme si rozuměly. Byly jsme v kontaktu i po natáčení, takže na ni vzpomínám opravdu ráda.

Když jste začínala coby herečka, kdo byl pro vás hereckou legendou?

Začínala jsem takovou malou rolí ve Stavovském divadle a tam mi maminku hrála Jana Preissová a babičku Iva Janžurová. S touto gardou hrát je nezapomenutelné.

Co je pro vás společenské téma, o kterém byste ráda mluvila?

To je otázka trošku filozofická. Ale asi se ráda bavím i o těch intimnějších tématech. Hodně lidí má třeba ze sexu nebo i jiných věcí hodně traumat, bloků a strachů. Myslím, že tato témata by se měla otevírat, protože je to zdravá věc, kterou dělá každý. (smích) Lidi jsou často z důvodu toho, že se o věcech málo mluví, bloklí, bojí se a stydí třeba úplně zbytečně. Třeba i nahota nebo bodyshaming je také silný. Dělala jsem o tom celovečerní dokument. Měli bychom se bavit se o tom, že každé tělo je krásné. To by se mělo hodně řešit.

Jste příznivkyní trendu, že na přehlídkových molech právě vídáme modelky skutečně všech tvarů?

Modelky předvádějí oblečení, které nosíme všichni. Myslím si, že tady je hezké, že právě už jsou modelky všech velikostí a šířek. Že je to právě přirozená věc a mělo by to tak být.

Je klíčem k fungujícímu vztahu komunikace, že si mají partneři všechno říkat?

Určitě. Jako nemyslím všechno si říkat. (smích) Každý máme nějaká tajemstvíčka. Ale spíš si tu komunikaci správně nastavit, nebát se. Nebát se právě mluvit i o tom, že se něčeho bojíme, nebo že nám něco vadí. A vždycky se snažit dojít k nějakému kompromisu. Nebo jednou pomůže ten, podruhé zase já. Tak nějak se držet navzájem.

Jaký projekt máte teď před sebou, na který se těšíte?

Tak ono je toho docela hodně. Je víc takových menších věcí. Připravuju svůj podcast, protože to byl vždycky můj sen. Podcast se věnuje filmům první republiky a mapuje osudy herců. Je to taková nadsázka na celý filmový svět. Potom chystáme s kamarádem stand-upovou show a s kamarádkou dělám malinký gastro projekt, takže jednohubky. (smích)

Když to uzavřeme tou první republikou, kterou jste zmiňovala, kdo vás z těch ikon fascinuje?

Adina Mandlová a Nataša Gollová. To byla zlatíčka.

Už vám někdy někdo řekl, že máte právě obličejové rysy starého Barrandova?

Říkají mi to právě často. Možná proto mě to téma tak oslovuje a baví.