Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní ale se slzami v očích přiznala fanouškům, že opět bojuje s nadváhou.
Bára a Ivan Deméterovi

Bára a Ivan | foto: Reprofoto TV Nova

V Extrémních proměnách zhubla Bára ze 126 na 70 kilo. Na sociálních sítích...
Barbora Deméterová po zhubnutí 56 kilo. Vypadá skvěle a oproti dřívějšku...
Barbora Deméterová zhubla v pořadu Extrémní proměny za rok ze 126 kilo na 70.
Barbora Deméterová podstoupila modelaci prsou. (srpen 2025)
„Po extrémní proměně, kterou jsem zvládla, mi váha ukazuje opět přes osmdesát kilo. Moje hlava je plná stresu, únava mě drtí a někdy mám pocit, že to nevydržím,“ napsala Deméterová na sociální síti fanouškům, pro něž byla velkou inspirací ve změně k lepšímu.

V Extrémních proměnách zhubla Bára ze 126 na 70 kilo, ukázala prsa po modelaci

„Přibrala jsem! Kvůli stresu, špatnému spánku, nepravidelné stravě... necvičila jsem a zároveň jsem málo jedla,“ vysvětlila bez vytáček.

„Bolí mě to. Ted’ bojuji sama se sebou. Vyřadila jsem cigarety a zařadila opět pravidelnou stravu! A já věřím, že to opět zvládnu. Obezita je nemoc, ať si každý říká co chce,“ odhalila své odhodlání.

„Neodsuzujte mě, prosím. Každý pád je součástí cesty. A já se nevzdám,“ dodala.

Usmívám se, ale uvnitř se cítím zlomená...
Po extrémní proměně, kterou jsem zvládla, mi váha ukazuje opět přes osmdesát kilo. Moje hlava je plná stresu, únava mě drtí a někdy mám pocit, že to nevydrzim.
Přibrala jsem! Kvůli stresu, špatnému spánku, nepravidelné stravě... necvičila jsem a zároveň jsem málo jedla. Moje tělo zareagovalo, no a já ted’ každý den bojuji s tím, co vidím v zrcadle.
Sdilim to s vámi, protože chci být upřímná. Bolí mě to. Ted’ bojuji sama se sebou. Vyřadila jsem cigarety a zařadila opět
pravidelnou stravu! A já věřím, že to opět zvládnu, obezita je nemoc, at si každý říká co chce!
Vyléčit se z ní, dá sakra zabrat.
Neodsuzujte mě, prosím. Každý pád je součástí cesty, ajá se nevzdám.

6. ledna 2026 v 20:01, příspěvek archivován: 8. ledna 2026 v 14:25
Díky pořadu Extrémní proměny se jí podařilo zhubnout za rok ze 126 kilo na 70. Byl to největší úspěch, jaký dosud ve svém boji s nadváhou dokázala. V minulosti zkoušela Barbora hubnout například pomocí operačního podvázání žaludku, ale po chvilce byla zpět na původní váze.

„Byla jsem odhodlaná. Trápila jsem se, drtila. Tři týdny jsem pila jen vývary. Byla jsem na plikaci žaludku (moderní bariatrická operace, která pomáhá při léčbě obezity tím, že snižuje objem žaludku a tím omezuje příjem potravy) a ze sto padesáti kil jsem zhubla na sto dvacet. Pak jsem to ale brzy nabrala zpátky. To byl bod, kdy jsem zklamala sama sebe,“ popsala.

1. května 2025
