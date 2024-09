Černošková končí ve sportovní redakci ČT. Můj záběr je širší, říká

Milí fanoušci, vážení sledující,



když jsem před dvaceti lety poprvé vstoupila do brněnské sportovní redakce, brala jsem to jako krásnou brigádu při studiu. Nakonec z toho byl kus života. Branky Body Vteřiny, olympijská studia, komentování a výjezdy do terénu… to všechno mě moc bavilo a profesně i lidsky posouvalo. Můj záběr byl ale vždycky širší a poslední dobou už to bylo trochu náročné žonglování. Září tak bude můj poslední měsíc v dresu sporťáků České televize. Chtěla jsem se loučit na vrcholu a úspěšně zvládnutou velkou akcí. Díky olympijské Paříži se mi to podařilo a jsem za to vděčná. Děkuju za všechny krásné příležitosti, které jsem dostala. Teď už je čas jít dál.



Není to moje rozloučení s Českou televizí, jako externistka pokračuju v moderování pořadu Sama doma. Chci se už ale věnovat i novým projektům, pedagogické činnosti, moderování a organizaci akcí.



Koncert Nebe plné hvězd jsme se sourozenci a úzkou rodinou přebrali po tatínkovi a žádá si nás mnohem víc než dosud. Podílím se taky na vzniku dvou knížek a moje srdce si získal spolek Žlutá stužka, kde jsem patronkou dětí vězněných rodičů. V rámci prevence kriminality chodím běhat do věznic, sport tak vždycky bude součástí mého života. Cítím, že moje práce tam má smysl.



Když jsem všechno promýšlela, netušila jsem, že se trefím do trochu turbulentního období České televize. Nechci kvůli tomu svůj odchod uměle oddalovat. Těším se na svobodu, která mě čeká, a na to, že se budu muset postavit na vlastní nohy.



Děkuju vám všem za přízeň, které si velmi vážím. Byli jste skvělé publikum. Nejlepší. Do 29. září se ještě budeme vídat v Brankách a pak vymyslíme nějakou další legraci.



Díky za všechno a sportu zdar! ❤️



#dikyanavidenou