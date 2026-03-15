Barbora Černá a její dvojče Lucie vzpomínaly, jak točily s Pittem a Schwarzeneggerem

Barbora a Lucie Černé potvrdily Honzovi Dědkovi dle jeho slov „nejblbější“ otázky či výroky týkající se dvojčat: „Která je originál, která je kopie? Vždyť je to jedno, která, vždyť jsou obě stejný. Když to neumí jedna, proč to neumí druhá?“
Dále moderátora zajímalo, zda své podoby využívaly vůči chlapcům, zda se třeba měnily na rande? A dámy jej ujistily, že v tomto ohledu sice nikoli, ale jinak své podoby využívaly ve škole – měly mezi sebou výměnné obchody, například když šla místo Lucie na zkoušení z chemie k tabuli Bára, Lucii to stálo dvakrát mytí nádobí a jednou venčení psa.
Sestry začínaly svou hereckou dráhu v reklamě a Honza Dědek pustil video, jehož hlavní hvězdou byl Brad Pitt. Na natáčení byl tehdy s Bárou a Lucií tatínek, ale když se maminka dozvěděla, že se bude točit s Bradem Pittem, za pětadvacet minut prý byla z Lovosic v Praze!
Moderátor chtěl vědět, jak dámy natáčení s takovým idolem prožívaly. Lucie odvětila, že tehdy jim bylo jedenáct let, že dnes by byla nervóznější. Sama zvládla s Bradem Pittem vtipný rozhovor.
„Já jsem se ho chtěla zeptat, jak se má, jenže místo How are you? jsem řekla How old are you? A on se na mě jenom tak podíval a řekl: ‚Very!‘ A odešel…,“ prozradila. Druhou reklamu sestry natáčely s Arnoldem Schwarzeneggerem.
Po gymnáziu pak Barbora odešla studovat do Velké Británie žurnalistiku a nakladatelství, Lucie studovala ve Švýcarsku a poté v Česku zahraniční obchod. Ani jedna tedy nestudovala herectví, a přesto je životní cesty k této profesi zavedly. Dnes mají za sebou role i ve velkých hollywoodských filmech, například s Anthonym Hopkinsem.