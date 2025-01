Barbora Bobuľová vzpomíná na Gérarda Depardieu: Ke mně si nic nedovolil

Během svého života měnila jejich barvu nesčetněkrát a nejen kvůli rolím. „Záleželo na tom, v jakém životním období jsem se právě nacházela, jakou jsem měla náladu,“ říká Bobuľová. „Teď bych ji nazvala vyrovnaností. Ale nebylo tomu tak vždycky,“ dodává.

Původně je špinavý blond, nenápadná myš, které si nikdo nevšimne, jak sama říká. „Ale už na škole jsem si nechala vlasy zesvětlit. Cítila jsem se s nimi lépe, měla jsem pocit, že mě nějak odlehčují. Třeba to tak nebylo, ale já to tak vnímala a potřebovala. Protože svojí podstatou jsem dost náročná, především sama k sobě, žádný lehkovážný typ. Narodila jsem se ve znamení Býka, který stojí nohama pevně na zemi, ale mám tam i toho Střelce někde, je to zajímavé…“ přibližuje svoji povahu.

Barbora Bobuľová s dcerami v Praze (13. ledna 2025)

Žije v Itálii, kde udělala takzvanou druhou kariéru. Na Slovensko, odkud pochází, se ale neustále vrací. Nedávno přijela i do Prahy a vzala s sebou dcery Leu a Anitu, aby ji viděly v artovém filmu Nikdo mě nemá rád režisérů Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, který měl slavnostní premiéru. Hraje v něm zápornou postavu. Matku, která se ke své dceři chová velmi autoritativně a ovlivní ji tak na celý život. „Ona je příčinou toho, že se Sára pořád hledá. V tom filmu ani nemá jméno, jak je zlá, potvora. Tvůrci asi nechtěli nikoho urazit,“ žertovala Bobuľová v Lucerně.

Ve skutečnosti ale s napětím čekala, jak budou dcery na její postavu reagovat. „Bojím se, aby neřekly, že mám taky sklony k autoritářství, že v soukromém životě jsem stejná jako ona. Já si to nemyslím, ale sama sebe vnímáme vždycky jinak, než jak nás vidí okolí. A na druhou stranu podle mě nejsou všichni jsou jenom zlí nebo hodní. Nic není černobílé. I ten nejhorší člověk má v sobě něco lidského, ale ne vždy to vyjde najevo,“ zastává se své postavy.

Barbora Bobuľová ve filmu Nikdo mě nemá rád (2025)

Její kariéra v zahraničí je úctyhodná, ale Bobuľová říká, že za ní vděčí spíš náhodě. „Vždycky jsem byla velmi cílevědomá a disciplinovaná, ale ne moc odvážná. Spíš mi pomohlo, že jsem byla ve správnou chvíli na správném místě. A taky že jsem měla kolem sebe skvělé lidi. Potřebovala jsem totiž někoho, kdo by mě postrčil. I do toho konkurzu na Nesmrtelnou tetu. Původně jsem na něj jít nechtěla. Právě jsem začala studovat školu a procházela krizí, dokonce jsem uvažovala, že herectví dělat nebudu, ale můj spolužák mě nakopl: Musíš tam jít, vždyť jsi úplně typ princezny,“ vzpomíná.

Podobné to bylo, když točila svůj zlomový film Princ Homburský. „Kamarádky říkaly: Je tady konkurz do italského filmu, pojď, půjdeme na něj. A zase jsem nevěděla jestli jít, nebo ne. Tak jsem se poradila s naším děkanem Milanem Čorbou a ten prohlásil: Barborko, vy jste se úplně zbláznila! Vždyť Marco Bellocchio je jeden z největších italských režisérů. Okamžitě se běžte učit text a upalujte do Říma. Opět jsem potřebovala to nakopnutí. Ale když jsem pak šanci dostala, držela jsem se jí zuby nehty. Uměla jsem ji zužitkovat a cílevědomě pracovat,“ vypráví.

Filip Blažek a Barbora Bobuľová v pohádce Nesmrtelná teta (1993)

I jí se ale nevyhnuly krize. Rozešla se s partnerem svých dětí, ubylo rolí. „Všichni herci máme sinusoidy, s pracovními příležitostmi to je nahoru dolů, nikdy v rovině. V jedné takové horší chvíli jsem se sama sebe ptala, proč jsem si ten život tak zkomplikovala. Protože mateřský jazyk je váš nástroj. Když ho používáte, jste daleko spontánnější. A když v něm hrát nemůžete, je to určitý handicap. Jako byste hrála například bez ruky. Musíte se prostě něčeho vzdát. Takže jsem to musela všechno v sobě překódovat, najít si novou hereckou identitu a trvalo to dlouhé roky,“ popisuje.

Profesi navzdory těžkostem ale nikdy neopustila. Pro Italy je zajímavá svojí jinakostí. „Jako herci si do každé postavy vnášíme něco z toho, odkud pocházíme. A samozřejmě moje dětství a minulost je úplně jiná než ta italská. A to ‚něco‘ ze mě nejspíš vyzařuje a je pro ně zajímavé,“ říká.

Barbora Bobuľová (13. ledna 2025)

K jejím největším úspěchům patří ztvárnění postavy Coco Chanel ve stejnojmenném filmu. Ona ji hrála v mladém věku, hollywoodská herečka Shirley MacLaine ve starším. „Ano, asi si jsme i trošku podobné, ten nos třeba… Ale obě máme modré oči a Coco je měla hnědé, takže jsme musely nosit barevné kontaktní čočky,“ vzpomíná. „Bylo to velmi zajímavé natáčení, hlavně režisér Christian Duguay byl zajímavý člověk, velmi dobře se mi s ním pracovalo. A šlo o nádhernou roli, ale i k ní jsem se dostala náhodou.“

Nezapomenutelná, ale v jiném smyslu, pro ni byla i práce s Géradem Depardieu, byť jejich společný film Cizinec neměl velký ohlas. Točili ho v italštině a on už byl známým hercem. „Byl jako malé dítě, pořád žertoval. Překvapilo mě to, protože mě neustále popichoval, smál se a já přitom hrála velmi dramatickou postavu, kdy jsem měla před kamerou neustále plakat. Takže hrát s ním pro mě bylo strašně komplikované. On k tomu přistupoval jako dítě, které se chce bavit, soustředit se vedle něj na svoji roli, pro mě bylo velmi náročné,“ vzpomíná.

O jeho milostném životě toho příliš neví, byť byl obviněn z několika sexuálních napadení. „Ano, slyšela jsem. Moc to neřeším, mě osobně neobtěžoval, v tomhle byl velmi milý. Asi jsem nebyla jeho typ,“ usmívá se.