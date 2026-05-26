Barbie Ferreira zároveň přiznala, že jako herečka cítí tlak Hollywoodu na stále vyšší standardy krásy – i přesto, že v posledních dvou letech zhubla více než 23 kilogramů. „Neustálé komentáře o mém těle mě dost vyčerpávají. Ať už jsme příliš hubené, nebo příliš silné, jako ženy nemůžeme vyhrát,“ prohlásila v rozhovoru pro magazín Bustle.
|
Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky
Společnost se podle herečky až příliš obsesivně soustředí na ženská těla a jejich proměny. „S modelingem jsem začala v šestnácti a už přes deset let vypadám každý rok jinak. V současné době je velmi v módě mluvit o ženských tělech, a právě proto o tom já osobně nerada mluvím,“ říká.
Zároveň vysvětlila, že otázky ohledně váhy poslouchá už od dospívání. „Lidé mluví o mé váze už od dob, kdy mi bylo 14 let,“ uvedla. Dodala, že se kdysi neplánovaně stala symbolem hnutí body positivity, aniž by sama věděla, co aktivismus skutečně znamená. Dnes tvrdí, že skutečný aktivismus je mnohem hlubší než jen veřejné debaty o vzhledu.
„Samozřejmě, že dnes vypadám jinak. Tehdy jsem hodně mluvila o pozitivním přístupu k tělu, protože jsem musela. Lidé se mě ptali na můj aktivismus, když jsem byla ještě dítě,“ vysvětlila. „Ale nemyslím si, že právě v tom spočívá skutečný aktivismus. Skutečný aktivismus znamená zasvětit něčemu svůj život. Prostě věřím, že by se lidé v médiích měli objevovat takoví, jací skutečně jsou. A právě o to se snažím ve své kariéře já.“
Herečka se v nejnovější sérii Euforie neobjeví, přesto si ji prý ujít nenechá. „Ještě jsem to neviděla, ale chystám se na to. Chci vědět, jak se postavy vyvinou, holky mám moc ráda. Myslím, že žádný z herců neví, jak to dopadne, podle mě dostávají scénář jen pro své konkrétní role,“ dodala.