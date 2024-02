V lásce se dá chybovat, ale nemělo by se pochybovat, říká Nesvadbová

Potkali jsme se na desátém jubilejním Česko-Slovenském plese. Jak často vyrážíte do společnosti plesat?

Jednou za rok a právě na Česko-Slovenský ples. Zaprvé proto, že pořadatel Lumír Mati je můj dlouholetý kamarád. Dělal mi kdysi manažera, a když jsem se rozváděla, tak se o mě staral. A zadruhé, Be Charity je hlavním charitativním partnerem tohoto plesu. Za to jsem Lumírkovi moc vděčná.

Plesy jsou samozřejmě také o sebeprezentaci. To, co kdo vynesl, se následně řeší a hodnotí. Jak dlouho vám trvaly přípravy a co jste oblékla?

Zcela upřímně mám obrovské životní štěstí, že se můžu spolehnout na svoje kamarády. Oblékla mě kmotřička mé dcery Táňa Kovaříková, učesal mě Zdeněček Fencl a šperky mám tentokrát značky Roberto Coin, protože právě oni věnovali do dražby tohoto plesu krásný náhrdelník.

Myslíte si, že budete o půlnoci zouvat střevíce? Jste vášnivou tanečnicí?

Já tančím ráda. Nicméně teď s Lenkou Novou, která je tady se mnou, nacvičujeme ve Viole představení Láskyplné večery. Zítra od brzkého rána zkoušíme, takže si myslím, že půjdu brzičko domů.

Jak moc jste v poslední době produktivní, co se týká vydávání vlastní tvorby?

Moje knížky trošku podvádím s charitou, to už dělám delší dobu. Nicméně nesmírně mě těší, že podle nich vznikají další a další umělecká díla. Podle Bestiáře bude muzikál a z Přítelkyň film na Slovensku. Díky Láskyplným večerům a díky Leničce a Ivovi se vlastně teď vracím ke svému psaní. Tvorba a divadlo jsou časově náročné, ale na straně druhé nesmírně poctivé. Jak tvoříme ten večer, je to samostatné pásmo a tak musíme se na to plně soustředit a vracet se k mým textům. A když se k nim vracíme, tak mě to vlastně nutí se zabývat písmenky. Třeba přijít domů a psát. Což mě těší.

Dovedete si představit sama sebe v režisérském křesle?

Ne. (smích) Zrovna teď říkal pan režisér Láskyplných večerů Radek Balaš, že režisér nesmí nikdy pochybovat. Nikdy nesmí na place před těmi herci přiznat „Já nevím.“ nebo „Co byste teď dělali vy?“ A to je můj život. Já často říkám, že nevím, a prosím, aby mi někdo poradil. Nebo se ptám, jaký má kdo názor.

Co se týká soužití s partnerem, jste si tam být stoprocentně jistá, nemůžete tam třeba pochybovat?

(smích) Myslím si, že člověk pochybuje neustále. Být si stoprocentně jistý, to jde vlastně jedině v té lásce. Máte pravdu. Myslím si, že v lásce, když si je člověk stoprocentně jistý, tak může chybovat, ale neměl by pochybovat.

Jaké projevy lásky máte ráda? Co vás dostává do kolen?

Já ráda mluvím. Já si ráda povídám se svými bližními, ráda se dotýkám. Já jsem dotýkací člověk. A vlastně mám třeba ráda básně. Mám ráda, když si recitujeme navzájem.

A co ten pocit bezpečí? Toxicita na nás jde odevšad...

Já nevím, já mám kolem sebe samé hodné lidi. Naštěstí. Ale pocit bezpečí, ten k lásce patří. K přátelství, ke kamarádství, k blízkosti v práci. Myslím si, že být v bezpečí je pro každého člověka nekonečně důležité.

V jakém ohledu je Bára Nesvadbová hrdá žena?

Hrdá žena? Vidíte, jak jsem říkala, pochybuji o všem, o veškerých rozhodnutích. Takže hrdá asi nejsem. Jsem ráda za Be Charity fond, kterému se daří, jsem ráda za svůj společný vztah s dcerou, ten je krásný. A jsem vlastně nekonečně vděčná za partu kamarádů, kterou mám. Ale hrdá? To ne, to se spíš tak všechno samo děje.

Můžete být hrdá na to, jak skvěle dnes na plese vypadáte...

Jé, děkuji. Zrovna od vás si toho nekonečně vážím!