Zažila jsem výčitky, že pláču málo i že pláču moc, říká ovdovělá dcera Černocké

Je to už skoro rok, co zpěvačka Bára Vaculíková znenadání ovdověla. A i když se po jejím boku vyskytuje muž, který je jí oporou, se smrtí svého partnera, filmového producenta Pepe Rafaje, se vyrovnává těžce. Daleko silnější je jejich dcera Olivie Coco, která se věnuje dabingu.
Barbora Vaculíková (2026)

Barbora Vaculíková (2026) | foto: Profimedia.cz

Bára Vaculíková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. května 2024)
Bára Vaculíková v Praze (3. září 2025)
Petra Černocká a Bára Vaculíková (22. září 2025)
Věra Adámková, Petra Černocká a Bára Vaculíková
„Někdy je mi líto, že nemám víc dětí, ale často vídám u kamarádek, že je to nejen radost, ale i hrozně moc práce. Obětujete tomu velkou část svého osobního života,“ říká upřímně zpěvačka Bára Vaculíková, dcera Petry Černocké.

„Já myslím, že je to dobrý, jak to je. Mám totiž dítě, které je bonusové a nemyslím si, že je to automatické. Že porodíte děcko, které bude tak skvělé a že spolu budete vycházet. Já vím, že moje Coco je nejlepší dítě na světě a že navzdory těžkému období, co máme za sebou a její pubertě, kterou by mohla zažívat do plnejch, protože jí je patnáct, máme dobrý a otevřený vztah,“ říká.

Ale i Coco, když byla malá, toužila po sourozenci. „My jsme jí s partnerem vysvětlili, že kdyby měla bratra nebo sestru, musela by se s nimi o nás dělit. V tu chvíli se chytila za bradičku, zamyslela a řekla: ‚Tak já vlastně nechci‘,“ vzpomíná Bára.

Petra Černocká a Bára Vaculíková (22. září 2025)

Smrt jejího partnera přišla nečekaně, bez nejmenšího varování, v době velikonočních svátků, a zpěvačka ji pořád ještě zpracovává. „Každý den to na mě odněkud vyskočí, když to vůbec nečekám. Vždycky se najde nějaký spouštěč, který mě k té tragédii vrací. Včera mi třeba volali organizátoři Českého lva, že každý rok zmiňují během slavnostního večera zesnulé kolegy, a jestli bych jim mohla poskytnout fotku Pepeho. Chodí mi často i e-maily, že můj muž má plný mail box…,“ popisuje současnou situaci.

„Nejprve to byly velké vlny, které přinášely velký zármutek a radosti bylo málo, teď postupem času se ta sinusoida trochu zplošťuje, ty vlny už nejsou tak obrovské, jsou to třeba jenom vlnky,“ říká.

Strašně se mi stýská, píše Bára Vaculíková tři měsíce po smrti partnera

Zatím se nevypořádala úplně ani s věcmi, které po sobě Pepe zanechal. „Můj muž byl zabydlený v celém našem bytě, neměl vlastní pokoj, ale měl svoje knihy a oblečení … Hodně z toho jsem se snažila posunout dál, ale je pravda, že mi to jde hrozně pomalu. V tom bytě je celý náš život, věci, které jsme společně nahromadili během dvaceti let, ale snažím se. I když tohle zrovna je ten spouštěč, který mě vždycky bezpečně srazí k zemi a já vidím, jak moje duše chce zažívat spíš ty hezké věci, tak to lehce vytěsňuji. Ale třeba s jarem…,“ naznačovala v Botanické zahradě, kam se svojí matkou Petrou Černockou přišla zahájit výstavu orchidejí.

Lucie Zedníčková, Bára Vaculíková, Petra Černocká, Tereza Kostková, Anna Dvořáková a Barbora Munzarová v pražské Botanické zahradě (26. února 2026)

Netají, že je zamilovaná, identitu „rodinného známého“, ale zatím prozrazovat nechce. „Jsem vděčná, že je tu někdo, kdo je mi blízký a co bude do budoucna, uvidíme. Už jsem se naučila na základě událostí, které mě potkaly, že se to vůbec nedá odhadnout. Takže důvěřuji vesmíru a věřím, že věci, co se nejen mně, ale nám všem dějí, dávají nějaký smysl a mají svůj důvod. Můžu být jenom vděčná za to, co mám a co funguje, za hezké vztahy v rodině. A každý den se modlím za naše zdraví. Spíš jdu cestou pozorování a vděčnosti,“ vypráví zpěvačka.

Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Bezprostředně poté, co Pepe z tohoto světa odešel, prosila kamarády na sociálních sítích, ať ji neopouštějí. A stojí při ní i v následujících týdnech a měsících, protože tušila, že až opadne prvotní šok, bude to pro ni ještě horší.

„Rozdělili se na dva zvláštní tábory,“ popisuje Bára, jak na její výzvu reagovali. „Jeden tvoří ti, kteří jsou zvyklí o takhle těžkých věcech mluvit a i když jim přijde hloupé zeptat se, jak se mám, jsou schopní ten krok udělat,“ vypráví Bára. „A pak je tady skupina lidí, kteří jsou tou událostí úplně paralyzovaní a nedokážou vznést ani tento jednoduchý dotaz, protože jim to přijde nemístné, nebo si myslí, že jsou tu jiní, kteří mě podpoří. Dodneška ke mně někteří z nich přicházejí a říkají: ‚Promiň, já tím byl tak zasažený, že jsem ti nedokázal ani napsat zprávu,‘“ vysvětluje.

Barbora Vaculíková a její dcera Coco v pořadu Múzárium aneb všechny múzy světa (2023)

„Já to přijímám, nikoho neodsuzuji. Je pro mě zajímavé vidět, že taková situace může znamenat i určité stigma. Zahlédla jsem třeba na ulici kamaráda a čekala, že mě pozdraví a obejme, ale on se zrovna cítil asi natolik paralyzovaný, že nebyl schopný se se mnou ani vidět,“ dodává.

Stále chodí k psychologovi, stejně jako její dcera. Ta se nakonec bezprostředně po tragédii ukázala jako největší „držák“. „Coco je silnější než já. Na začátku jsem měli až obavu, jestli ta podpora, kterou mi dávala, není až zvláštní. Vůbec jsme nechápali, jak je možné, že takhle drží, ale byli jsme za to vděční. A odborníky jsme byli ujištěni, že dokud si dcera drží svoje rituály, pokud si vaří dobré snídaně, neuzavírá se někde, ale naopak komunikuje, tak ji máme nechat jít její cestou. Protože každý trpí jiným způsobem. A všechny formy truchlení jsou v pořádku,“ říká Bára.

Nic nemám zadarmo, říká dcera Petry Černocké. Vydala už svou třináctou desku

„Nejhorší je, když si člověk začne vyčítat, že dost nepláče, nebo že pláče až moc. Na mě byl v tomto ohledu vyvíjen tlak ze všech stran. Buď jsem naříkala moc, nebo málo, ale vy se musíte nějakým způsobem nastavit laskavě sám v sobě a přijmout všechny možnosti,“ doplňuje.

Dcera studuje zpěv na hudebním gymnáziu a souběžně se věnuje dabingu. V současné době jí běží v kinech čtyři filmy, na kterých spolupracovala. „Stala se oblíbenou dětskou dabingovou hvězdičkou a pomalu začíná přebírat teenagerovské role. Tak doufám, že dokud nás nepřeválcuje AI, mohla by v tomto oboru pokračovat,“ usmívá se Vaculíková.

Barbora Vaculíková a její dcera Coco v pořadu Múzárium aneb všechny múzy světa (2023)

Sama teď, co se vlastní tvorby týče, vstoupila do nové etapy. Jako Divá Bára natáčí novou písničku. „Obě desky, které jsem složila, byly hodně o mém vztahu s mým mužem. A teď otevírám novou etapu, protože se dívám na svět trochu jinak a těším se, že to bude zase jiné,“ popisuje.

Zároveň ji čeká koncertování s pop jazzovou kapelou Yellow Sisters, která loni oslavila dvacáté výročí své existence. Dámské seskupení vystupuje jak s programem pro děti, tak pro dospělé. A svoji původně vokální sestavu rozšířilo o piano, kytaru a perkuse.

Dvakrát s nimi v minulosti vystupovala i Coco, když zaskakovala za absentující zpěvačku. „Bylo to opravdu sladké, protože měla to sebevědomí stoupnout si na pódium a zpívat pro několik set lidí na mikrofon,“ vybavuje si Bára. „Repertoár zná dobře, vyrostla na něm. V Yellow Sisters jsme všechny matkami a dětské písničky jsme skládaly především pro své děti. Coco si je s námi navíc na naší druhé a třetí desce i zazpívala,“ dodává Bára.

