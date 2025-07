Před včerejškem to byly tři měsíce.. Možná jsem si všimli, že jsem se dost odmlčela. Píšu si deník. Byl to turbulentní čas. Jak si asi umíte představit. Mám i hezké dny. Zúžila jsem svůj kruh na nejbližší přátele. Ti, kteří ke mně patří, se mi dávno ozvali. Někdo možná váhá. Jestli není příliš brzo. Nevědí, co říct. Ale žiju, kamarádi. Obě žijeme. Jen trochu jinak. Zármutek se projevuje v různých formách. Teď nás stihly nějaké zdravotní potíže. I to k tomu patří. Strašně se m...i stýská. Ale moje víra v dobro a důvěra, že s námi Bůh má dobrý plán, neutuchá. Máme kolem sebe dobré lidi. Každý den je cesta za dobrodružstvím. Všechno je jinak. A někdy i v dobrém. Většinou nemám potřebu si říkat o pomoc. Ale jsem vděčná, že se mi občas někdo ozve a nabízí jí. Skládám střípky svojí osobnosti a duše, která neidentifikovala svojí hodnotu podle Pepeho. Po 20 letech soužití je to trochu náročnější disciplína. :)Ale vedu se dobře. A Coco je báječná. Snažím se vracet k hudbě. To je můj zdroj. Léto hodně pomáhá. Myslím na vás všechny, kteří jste si tím prošli. A hledám své nové místo ve světě. Vím, že láska je tu s námi. A vy jste tu za mnou. Děkuji vám všem. ♥️