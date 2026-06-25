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Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
Jen několik dní poté, co veřejnost zasáhla zpráva o smrti moderátorky Báry Tlučhořové, zveřejnilo Rádio Kiss na Instagramu parte. Na smutečním oznámení nechybí ani fotografie usměvavé Báry, která byla dvojnásobnou maminkou.
„Poslední rozloučení s Barborou Tlučhořovou bude veřejné a uskuteční se v úterý 30. června 2026 od 13:00 hodin v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami. Vzhledem k očekávané velké účasti prosíme všechny příchozí o vzájemnou ohleduplnost a respekt, aby rozloučení mohlo proběhnout důstojně. Děkujeme všem, kteří si na Báru vzpomenou a věnují jí tichou vzpomínku,“ uvedla rádiová stanice.
Oblíbená rozhlasová moderátorka zemřela v pondělí 22. června ve věku 37 let po několikaletém boji s agresivním nádorem na mozku.
Nemoc jí lékaři diagnostikovali už v roce 2019. Podstoupila několik operací, po narození dvojčat se jí však onemocnění vrátilo a její zdravotní stav se v posledních měsících výrazně zhoršil. Přišla o zrak a byla odkázána na nepřetržitou péči své maminky Blanky.
V době nejtěžších chvil se kolem Báry semkla široká veřejnost. Prostřednictvím sbírky se podařilo vybrat miliony korun na paliativní péči i pomoc rodině. Výrazně přispěl také moderátor Leoš Mareš, který rodině věnoval více než milion korun.
Bára Tlučhořová působila v Rádiu Kiss od roku 2013 a posluchači si ji oblíbili především jako hlas ranního vysílání. Kolegové na ni vzpomínají jako na usměvavou, energickou a laskavou ženu, která si zachovala optimismus i během nejtěžšího životního boje.