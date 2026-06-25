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Rodina moderátorky Tlučhořové zveřejnila parte, poslední rozloučení bude veřejné

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  9:45
Bára Tlučhořová na archivní fotografii

Bára Tlučhořová na archivní fotografii | foto: znesnaze21.cz

Bára Tlučhořová
Bára Tlučhořová
Jen několik dní poté, co veřejnost zasáhla zpráva o smrti moderátorky Báry...
Bára Tlučhořová
17 fotografií
Rodina zesnulé moderátorky Radia Kiss Báry Tlučhořové, která ve svých 37 letech podlehla nádoru na mozku, zveřejnila parte. Smuteční oznámení zároveň prozrazuje, kdy a kde se s oblíbenou moderátorkou naposledy rozloučí její nejbližší.

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Jen několik dní poté, co veřejnost zasáhla zpráva o smrti moderátorky Báry Tlučhořové, zveřejnilo Rádio Kiss na Instagramu parte. Na smutečním oznámení nechybí ani fotografie usměvavé Báry, která byla dvojnásobnou maminkou.

„Poslední rozloučení s Barborou Tlučhořovou bude veřejné a uskuteční se v úterý 30. června 2026 od 13:00 hodin v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami. Vzhledem k očekávané velké účasti prosíme všechny příchozí o vzájemnou ohleduplnost a respekt, aby rozloučení mohlo proběhnout důstojně. Děkujeme všem, kteří si na Báru vzpomenou a věnují jí tichou vzpomínku,“ uvedla rádiová stanice.

Bára Tlučhořová na archivní fotografii
Bára Tlučhořová
Bára Tlučhořová
Jen několik dní poté, co veřejnost zasáhla zpráva o smrti moderátorky Báry Tlučhořové, zveřejnilo Rádio Kiss na Instagramu její parte. (červen 2026)
17 fotografií

Oblíbená rozhlasová moderátorka zemřela v pondělí 22. června ve věku 37 let po několikaletém boji s agresivním nádorem na mozku.

Nemoc jí lékaři diagnostikovali už v roce 2019. Podstoupila několik operací, po narození dvojčat se jí však onemocnění vrátilo a její zdravotní stav se v posledních měsících výrazně zhoršil. Přišla o zrak a byla odkázána na nepřetržitou péči své maminky Blanky.

V době nejtěžších chvil se kolem Báry semkla široká veřejnost. Prostřednictvím sbírky se podařilo vybrat miliony korun na paliativní péči i pomoc rodině. Výrazně přispěl také moderátor Leoš Mareš, který rodině věnoval více než milion korun.

Bára Tlučhořová působila v Rádiu Kiss od roku 2013 a posluchači si ji oblíbili především jako hlas ranního vysílání. Kolegové na ni vzpomínají jako na usměvavou, energickou a laskavou ženu, která si zachovala optimismus i během nejtěžšího životního boje.

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