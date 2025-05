Rozhovor spolu děláme na výstavě fotografa Roberta Vana. Sama jste kdysi stála před jeho objektivem. Jak na to vzpomínáte?

Nemůžu říct, že bych na to nějak vzpomínala, ale je fakt, že když na to teď aktuálně přišla řeč, tak jsem si to naprosto dokonale a přesně vybavila. Bylo to focení, které jsem do té doby a od té doby nezažila. Ani nic podobného. Za prvé to bylo strašně rychlé a za druhé Robert evidentně přesně věděl, co chce a jak. Bylo to pro mě opravdu velmi překvapivé. Včetně líčení a všeho to celé trvalo ani ne hodinu.

Když se na ten výsledek dnes kouknete s tím velkým časovým odstupem, jak to vnímáte?

Jsem na to strašně pyšná a mám z toho hroznou radost, že se mi to vlastně vůbec poštěstilo, protože Robert Vano je fenomén. Když se řekne jeho jméno, tak všichni vědí, o koho se jedná. Jeho fotky jsou nádherné a jsem pyšná, že jsem na jedné z nich.

Musela jste akceptovat to, že budete pro focení odhalená...

Ano, na té fotce jsem vlastně skoro nahatá, ale zezadu. Což je zvláštní, že zezadu to tak lidem nepřijde tolik „nahatý“, protože zezadu jsme si všichni podobní. (smích) Ale já si vlastně říkám, že odhalit se, když je člověk mladý a za své tělo se nestydí a myslí si, že vypadá dobře, tak to není takový problém. Není nutno se schovávat za to, že to má nějaký hlubší význam a smysl.

Když jsou ty fotky erotické, tak to tam ten primární smysl samozřejmě má... Ale myslím, že daleko větší odvaha je odhalit se, když už to tělo není tak hezké a když vás režisér začne přesvědčovat o tom, že i vaše ošklivé tělo má v záběru smysl. Tam si myslím, že už si o tom herečka musí trochu popřemýšlet. Ale když je člověk krásnej a mladej, tak co by to neukázal, že jo?

Mluví s vámi v šatnách herecké kolegyně i na toto téma, že po nich chtěl režisér nahotu?

Ne. Já si s hereckými kolegyněmi v podstatě ani moc nepovídám. Já jsem velmi uzavřená, takže neřeším žádné věci, natožpak takovéhle.

Je pro vás důležité mít tu svoji sociální bublinu?

Nevím. Ale to tak má přece každý. To není nic, o čem by se muselo nějak složitě mluvit. To tak přece bylo, co svět světem stojí, že si lidi hledali lidi, se kterými jim bylo dobře. Akorát že teď se tomu říká bublina. Dřív se tomu říkalo okruh přátel. Dnes pojmenováváme staré věci novými výrazy. Ale tak to je přece vždycky, že se stýkáte s lidmi, se kterými si máte co říct. Proč byste se taky stýkal s jinými? Samozřejmě, že je zajímavé občas tu svou společnost opustit a zjistit, že ještě taky žijí nějací jiní lidé. Je to občas důležité a dobré. Ale když se člověk chce cítit komfortně, tak se zkrátka stýká s tím, kdo je mu příjemný.

Dnes vás sem doprovodil váš manžel Miroslav Barabáš. Je pro vás důležité trávit takto ten čas a obnovovat občas kontakty, nebo vzpomínat na ty zapomenuté?

Já asi úplně neobnovuji staré kontakty, moc se nevracím do minulosti. Ale jsou lidi, které mám nějakým způsobem ráda a se kterými jsme se třeba stýkali pracovně a pak se to nějak najednou vytratí. Musím třeba vzpomenout na Klárku Oltovou, se kterou jsme si daly rande po dlouhé době, ač jsme si vždycky na Instagramu psaly, že se musíme potkat. Občas mám touhu vidět někoho, koho jsem potkala třeba před dvaceti, třiceti lety nebo v dětství a mládí. Ale to jsou spíš takové záblesky.

Co vás také neopouští je psí láska – tu jste také vždycky potřebovala k životu.

Ano. Teď máme úžasnou pesinu. Bohužel jsme si ji přivezli v době covidu, takže to ji trošku poznamenalo, co se týče socializace. Když jsme ji chtěli vozit mezi lidi, tak to nešlo. Ale máme nádherného psa, nejchlupatějšího psa na světě. Fousatou kolii, říká se jí bearded kolie. Je to takovej malej bobtejl a má to dlouhatánský chlupy. Jmenuje se Ajla, my jí říkáme „Ajláska“. Je prostě boží, úžasná.

Když to naše povídání uzavřeme módou, máte dnes takový francouzský styl. Po čem sáhnete, než vyrazíte ven? Je to podle nálady nebo podle typu eventu?

Tak samozřejmě se snažím trošku podle typu akce. Když jdu do divadla, tak si neberu tepláky, tyto základní věci dodržuji. (smích) Ale asi se většinou řídím svou momentální náladou a vyhrává u mě černá barva. Já prostě miluju černou, cítím se v ní moc hezky a baví mě. A když už barvy, tak mám ráda bílou, béžovou, starorůžovou... Ale černá stejně vždycky vítězí.