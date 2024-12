Bulku jsem mu našla já, říká o manželově rakovině prsu Bára Štěpánová

Bára Štěpánová si muzikanta Miroslava Barabáše (62) vzala v roce 2009 a i po téměř třicetiletém soužití je stále velmi zamilovaná. Dokonce prozradila, že je na manželovi až chorobně závislá a to nejen citově, ale i prakticky. Přesunula na něj všechny každodenní věci, nemá ani svůj bankovní účet, manžel ji zastupuje i pracovně jako manažer.

Štěpánová tak má panickou hrůzu z toho, co by bylo, kdyby se mu něco stalo. Proto pro ni byla velká rána, když manželovi před pěti lety diagnostikovali rakovinu. „Hladila jsem ho a našla bulku v prsu,“ popsala Štěpánová.

Lékaři nejprve mysleli, že jde o tukovou bouli, ale histologie ukázala rakovinu. „Já jsem byl hned ten den přesvědčen, že to tak nenechám, že to nevzdám. Nechtěl jsem si to ani připouštět, ale ona je hodně emotivní člověk,“ vzpomíná Barabáš, jak diagnóza jeho ženu zasáhla.

Ačkoli se ji manžel snažil chránit před podrobnostmi a procedurami, byla na tom psychicky špatně. „Říkala jsem si, co budu dělat, že nic nevím. Byla to totální panika,“ svěřila se herečka.

Miroslav Barabáš, který hraje na trumpetu a po smrti Jana Kaliny se stal zpěvákem skupiny Sto zvířat, podstoupil tehdy operaci, ale během léčby dál koncertoval a nemoc drželi s manželkou v tajnosti.

Operace dopadla dobře, ale onkoložka ho pro jistotu poslala na tzv. zajišťovací chemoterapii a to herečka znovu nesla těžce. Po roce léčby musel ještě podstoupit pět let udržovací hormonální léčbu a chodí na pravidelné kontroly na onkologii.

„Věřím medicíně. Nechci, aby se na mě koukali nějací šamani a nějak mi s tím pomáhali. Medicína šla hrozně dopředu a jsem rád, že se o mě takhle postarali,“ říká Barabáš.

S nádorem přišel naštěstí včas, na rozdíl od mnoha mužů, kteří si nepřipouští, že by tuto „ženskou“ nemoc mohli mít. Rakovina prsu je stokrát častější u žen než u mužů, ale její výskyt u mužů v posledních dvaceti letech stoupá.

Ohroženi jsou nejčastěji muži ve věku 60 až 70 let. Zvýšené riziko rozvoje rakoviny prsu se předpokládá u mužů, kteří byli vystaveni radiaci (například podstoupili radioterapii při léčbě jiných nádorových onemocnění v oblasti hrudníku a podobně).

Riziková je z tohoto pohledu i zvýšená hladina estrogenu, která je například spojena s cirhózou jater nebo obezitou. Studie navíc prokázaly, že u mužů, kteří mají v příbuzenstvu několik žen postižených rakovinou prsu, je mnohem větší riziko, že se toto onemocnění rozvine i u nich.

Nejčastějším symptomem je malá nebolestivá bulka obvykle v těsném okolí bradavky, může však být i v podpaží.