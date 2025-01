Mám úžasného mužského, pokoje máme ale každý zvlášť, říká Bára Štěpánová

Potkali jsme se na uvedení nového cvičebního programu Hanky Kynychové. Vás mám zafixovanou jako fit člověka. Kolik tomu sportu pravidelně dáváte?

Já že jsem fit? Teda nevím, jestli fit je dobrý, ale já už léta cvičím. Vlastně celý život. Mám pocit, že to jde v takových vlnách. Už docela hodně roků cvičím jógu a pilates.

Herečky se většinou udržují proto, aby pořád byly samy se sebou spokojené, když se vidí ve filmu, seriálu... Máte to tak i vy?

Že bych se nějak držela? Já se v podstatě nedržím, já cvičím. Hlavně proto, že mi to dělá dobře na hlavu, nikdy jsem vlastně neměla žádné problémy. V životě jsem nedržela žádnou dietu a nevedu zdravý životní styl. Žiji tak, aby mě to bavilo, a jím, co mi chutná. Ale mám to štěstí, že mám úžasného mužského a prostě se chceme sami sobě vzájemně líbit. Nejen líbit, ale prostě chce mi být příjemné, když já se ho dotýkám a když se dotýká on mě. Asi to vlastně možná tedy dělám hlavně i proto, že se chci líbit svému chlapovi – a ne kvůli tomu, že jsem herečka.

Bára Štěpánová s manželem Miroslavem Barabášem (květen 2024)

V Itálii se říká, že když má člověk hezkou duši, tak vypadá stále krásně a tolik nestárne...

Spíš je to tak, že se nějaké životní útrapy nebo zkušenosti člověku často značí v tváři. A to, jaký člověk je, se asi propisuje i do fyziognomie jeho obličeje. Ale samozřejmě, že tam asi hrají roli i geny a podobné věci. A šťastnej člověk prostě působí na lidi líp, než člověk nešťastnej a smutnej, to není žádná novina. Ale ještě k tomu cvičení... Včera jsem byla po Vánocích zase poprvé na józe. Můj muž mezitím šlapal na rotopedu a byl v sauně. Sešli jsme se pak doma a oba jsme byli takoví „wow“! Byla tam ta euforie po cvičení, mě to opravdu dělá strašně dobře na hlavu. (smích)

Možná, že v tom tkví tajemství dobrého partnerského soužití. Potkáváte se doma plni endorfinů, místo toho, abyste přišli oba „vycuclí“ po práci.

Uvědomuji si, že jsme v tomto strašně kontaktní. Jsme už spolu docela dlouho. Myslím si, že lidi se po tolika společných letech už většinou spolu moc nemazlí a nehladí. A to my děláme pořád! Vždycky mi i ráno třeba řekne „Jé, ty jsi krásná“ a podobně. Neděláme to ale uměle. Prostě to tak máme.

Je pro vás skutečně největším antistresorem objetí?

Já myslím, že jo. Máme tedy ještě psa. Takže pejsek a můj muž. (smích) Není tajemstvím, že máme každý své pokoje, takže se navštěvujeme, když spolu chceme být. Ale můj muž spí s naším pejskem každou noc, a to si myslím, že hodně funguje jako antistres.

Podle příspěvku na Instagramu se vám občas stane, že vás pejsek protáhne někam, kam jste původně ani nechtěla.

Ano, teď mám na Instagramu takovou epizodu. Míra volal „Holky, kam jdete?“ a já jsem mu říkala „Zeptej se toho psa, já nevím!“ Je to jeden z nejroztomilejších pejsků, jaký existuje, je to bearded kolie. Ne border, ale bearded, tedy fousatá kolie. Je to malý bobtail a je strašně chlupatý. Má mašli a je to prostě taková krásná holčička. Zatímco já dělám kávu, manžel ji češe a dává jí mašličky.