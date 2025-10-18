Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Bára Poláková se v roce 2018 rozešla s hercem Pavlem Liškou (53), se kterým má dvě dcery, desetiletou Ronju a osmiletou Riku. Že šli od sebe, pak bývalí partneři oznámili až v roce 2021. Od té doby se po zpěvaččině boku žádný oficiální partner neobjevoval.
Pořadu Showtime nyní zpěvačka poskytla první rozhovor se svým současným přítelem, ve kterém promluvili o svém vztahu. Novým mužem v životě Polákové je výrazně mladší hudebník Štěpán Urban, se kterým už dvojnásobná maminka dokonce i bydlí.
Báru Polákovou a muzikanta Štěpána Urbana spojuje tvůrčí energie, díky zpěvaččině projektu Něhy vzniklo nakonec i jejich společné album.
Bára: Na soustředění, úplně poslední den, jsme začali se Štěpou skládat. Byla to spíš taková jako legrácka. Ani jsme nevěděli, že z toho nakonec vyjde regulérní písnička. Jmenuje se Je jedno jaká byla. Někdy v lednu jsme si pak řekli, že těch písniček už je tolik, že by bylo fajn to dotáhnout a vydat album. To vychází za měsíc 14. listopadu a jmenuje se Sršeň.
Štěpán: Na soustředění jsme měli první koncert a poletovala tam taková sršeň, která byla chromá. Ne, že bychom se jí báli, právě naopak. Já jsem řekl „Nic z toho nedělej. Vždyť ta zapomněla, že má křídla“. Tak jsme to chtěli celé spojit, ten okamžik.
Bára: Kromě hudby nás pojí třeba to, že máme oba dva rádi tvarohový buchty. A potom takovou tu drobenkovou, tu jsem Štěpovi upekla. To bylo vlastně úplně první mnou připravené jídlo pro něj.
Štěpán: Tu s meruňkama, no. A tím to bylo hotový. Pak jsme sdíleli volný čas. Myslím si, že postupem času, když spolu lidé třeba i pracují, tak poznají, že mají k sobě blízko. Tak jsme si začali tak moc rozumět, že spolu žijeme.
Bára: Je to tak, je to pravda. Jsme šťastní.