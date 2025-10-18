Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z pěvecké show SuperStar, kde mu bylo pouhých osmnáct let. V minulosti chodil například s kolegyní zpěvačkou Emmou Drobnou.

Bára Poláková se v roce 2018 rozešla s hercem Pavlem Liškou (53), se kterým má dvě dcery, desetiletou Ronju a osmiletou Riku. Že šli od sebe, pak bývalí partneři oznámili až v roce 2021. Od té doby se po zpěvaččině boku žádný oficiální partner neobjevoval.

Pořadu Showtime nyní zpěvačka poskytla první rozhovor se svým současným přítelem, ve kterém promluvili o svém vztahu. Novým mužem v životě Polákové je výrazně mladší hudebník Štěpán Urban, se kterým už dvojnásobná maminka dokonce i bydlí.

Divadlo začala hrát ve dvanácti letech, v pětadvaceti pak v sobě objevila talent pro psaní písní. Ty dnes na YouTube patří k nejhranějším – Nafrněná dosud nasbírala přes 55 milionů zhlédnutí. Vydala ji před devíti lety, kdy také porodila své první dítě. Od té doby Barbora Poláková (41) povila ještě druhou dceru, vypořádala se s rozchodem s životním partnerem Pavlem Liškou, vydala další dvě desky a bezpočet originálních videoklipů. Letos se navíc po deseti letech vrátila na prkna, která znamenají svět, a vystoupí také na proslulém pražském hudebním festivalu Metronome.
Báru Polákovou a muzikanta Štěpána Urbana spojuje tvůrčí energie, díky zpěvaččině projektu Něhy vzniklo nakonec i jejich společné album.

Bára: Na soustředění, úplně poslední den, jsme začali se Štěpou skládat. Byla to spíš taková jako legrácka. Ani jsme nevěděli, že z toho nakonec vyjde regulérní písnička. Jmenuje se Je jedno jaká byla. Někdy v lednu jsme si pak řekli, že těch písniček už je tolik, že by bylo fajn to dotáhnout a vydat album. To vychází za měsíc 14. listopadu a jmenuje se Sršeň.

Štěpán: Na soustředění jsme měli první koncert a poletovala tam taková sršeň, která byla chromá. Ne, že bychom se jí báli, právě naopak. Já jsem řekl „Nic z toho nedělej. Vždyť ta zapomněla, že má křídla“. Tak jsme to chtěli celé spojit, ten okamžik.

Bára: Kromě hudby nás pojí třeba to, že máme oba dva rádi tvarohový buchty. A potom takovou tu drobenkovou, tu jsem Štěpovi upekla. To bylo vlastně úplně první mnou připravené jídlo pro něj.

Štěpán: Tu s meruňkama, no. A tím to bylo hotový. Pak jsme sdíleli volný čas. Myslím si, že postupem času, když spolu lidé třeba i pracují, tak poznají, že mají k sobě blízko. Tak jsme si začali tak moc rozumět, že spolu žijeme.

Bára: Je to tak, je to pravda. Jsme šťastní.

